以巴衝突｜美英稱以色列停火方案慷慨　促哈馬斯接受

加沙戰事持續近7個月，有望出現轉機。巴勒斯坦武裝組織哈馬斯代表團據報在開羅會晤埃及等調停人後，已返回卡塔爾，當重返開羅時會帶回新停火方案的書面答覆；以色列代表團今日會到開羅，深入討論加沙停火及人質問題。美國和英國都形容以色列目前的提議「非常慷慨」，希望哈馬斯盡快接受。

外媒引述消息指，以色列最新提出的分階段停火方案，包括持續停火40天，當中願意在第二階段討論持久停火，亦願意接受第一階段釋放的人質數目，由40人減至33人。哈馬斯周一發聲明，指加沙實現永久停火是達成停火協議的基石。央視新聞引述埃及安全部門消息，指哈馬斯代表團已離開開羅，並在完成內部討論後，將最新停火方案的書面答覆帶回開羅。