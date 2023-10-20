以巴衝突｜美軍第六艦隊指揮艦赴地中海東部　會合兩大航母戰鬥群

以色列與哈馬斯戰爭導致中東緊張局勢升級，美國海軍宣布再向東地中海派遣第六艦隊的指揮艦「惠特尼山號」（USS Mount Whitney），或意在嚇阻黎巴嫩及伊朗等國不要輕舉妄動。
第六艦隊司令及參謀人員也在船上
美國海軍指揮控制艦惠特尼號航空母艦(LCC 20) 於周三離開意大利，加入福特號航空母艦戰鬥群和艾森豪威爾號航空母艦戰鬥群，支援地中海東部。海軍發言人證實，第六艦隊司令伊希中將（Thomas Ishee）及其參謀人員也在船上。
據海軍稱，惠特尼號航空母艦是有史以來服役的最先進指揮、控制、通訊和情報 (C4I) 艦艇，是 2011 年美軍針對當時利比亞政權的戰術指揮中心。
整合其他兩個大型艦隊
美國海軍在新聞稿中表示：「惠特尼號航空母艦融合了最先進的C4I 設備的各種要素，使聯合特遣部隊指揮官能夠以全面方式，有效指揮廣泛分散的空中、地面和海上部隊。」
新聞稿還提到惠特尼號的海上通訊能力是首屈一指的。但第六艦隊並未具體說明相關任務細節。不過有媒體指出，惠特尼號航空母艦的加入除了展示武力之外，還可以整合其他兩個大型艦隊，使任何潛在的行動進行得更加順利。
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