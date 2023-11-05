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國際
2023-11-05 10:15:25

以巴衝突｜美軍雙航母戰鬥群進駐東地中海　與意大利海軍聯合軍演

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以巴衝突｜美軍雙航母戰鬥群進駐東地中海　與意大利海軍聯合軍演

美國海軍近日在東地中海舉行軍事演習，參與的包括艾森豪號與福特號雙航母，以及第六艦隊的指揮控制艦，共動員1.1萬名士兵。

美國海軍艾森豪號航母（USS Dwight D. Eisenhower）戰鬥群日前駛入地中海與福特號航母（USS Gerald R. Ford）戰鬥群會師，將展開雙航母聯合訓練行動。

「支持我們的盟友和夥伴」

同時加入其中的還有美國第六艦隊惠特尼山號指揮艦 （USS Mount Whitney）以及2艘意大利海軍護衛艦。

福特號航母戰鬥群指揮官、海軍少將艾斯利奇（Erik Eslich）表示：「協同作戰和訓練表明，美國海軍有能力無縫完成多項任務、阻止侵略並支持我們的盟友和夥伴。」

「促進整個地區的穩定」

美國第六艦隊司令伊希中將（Thomas Ishee）表示：「在動態環境中與盟國和合作夥伴一起運作雙航母戰鬥群，展示了我們對任何突發事件做出果斷敏捷反應的能力。我們的存在發出了明確的信號，表明我們致力於阻止侵略，並促進整個地區的穩定。」

自以巴開戰以來，美國雖未直接參與，但迄今已派遣2艘航母及第六艦隊指揮艦加強部署地中海，希望能透過武力震懾，穩定中東局勢。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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