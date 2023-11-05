以巴衝突｜美軍雙航母戰鬥群進駐東地中海　與意大利海軍聯合軍演

美國海軍近日在東地中海舉行軍事演習，參與的包括艾森豪號與福特號雙航母，以及第六艦隊的指揮控制艦，共動員1.1萬名士兵。

美國海軍艾森豪號航母（USS Dwight D. Eisenhower）戰鬥群日前駛入地中海與福特號航母（USS Gerald R. Ford）戰鬥群會師，將展開雙航母聯合訓練行動。

「支持我們的盟友和夥伴」

同時加入其中的還有美國第六艦隊惠特尼山號指揮艦 （USS Mount Whitney）以及2艘意大利海軍護衛艦。

福特號航母戰鬥群指揮官、海軍少將艾斯利奇（Erik Eslich）表示：「協同作戰和訓練表明，美國海軍有能力無縫完成多項任務、阻止侵略並支持我們的盟友和夥伴。」