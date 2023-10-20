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國際
2023-10-20 16:20:28

以巴衝突｜美軍駐伊拉克基地一日遭4次襲擊　民兵組織「真主黨旅」承認責任

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伊拉克民眾在巴格達舉行大規模集會，聲援加沙走廊的巴勒斯坦人。（圖／美聯社）

以巴衝突爆發後，多個伊斯蘭周邊國家「抵抗軸心（以色列）」聲援哈馬斯。美軍駐伊拉克基地18日起，24小時內發生4宗無人機與火箭炮襲擊事件。伊拉克民兵組織「真主黨旅」自稱發動襲擊。

《路透社》報道，2名消息人士稱，美國和其他國際部隊駐紮在伊拉克的阿薩德空軍基地（Ain al-Asad air base）以及哈里爾空軍基地（Al-Harir），遭到火箭彈和無人機襲擊，基地內傳出爆炸聲。

一些美軍正在評估腦部傷勢

2名美國官員表示，18日第一次襲擊發生時，2架無人機的目標是阿薩德基地。其中一架無人機被攔截後爆炸，造成輕傷並損壞部分設備。另一名官員表示，一些美軍正在評估腦部傷勢。

針對美軍基地遇襲，美國國防部發言人萊德（Patrick Ryder）表示：「據我方掌握的情報，並未顯示這與哈馬斯襲擊以色列有直接關聯。」

有伊拉克民眾焚燒印有美國總統拜登與以色列總理內塔尼亞胡的旗幟。（圖／美聯社）

「這些行動將以更快速度繼續進行」

與伊朗結盟的伊拉克什葉派民兵組織「真主黨旅」（Kataib Hezbollah）上周表示，如果美國介入以色列與巴勒斯坦衝突、支援以色列對抗哈馬斯（Hamas），那他們也會以飛彈、無人機等對付與美國相關的設施或人員。

儘管美國當局不認為一連串的襲擊事件與以巴衝突有關，但據西亞媒體《The Cradle》報道，真主黨旅發言人侯賽尼（Jaafar al-Husseini）19日宣稱，承認襲擊美軍基地，並稱「這些行動將以更快速度繼續進行」。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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