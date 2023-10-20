以巴衝突｜美軍駐伊拉克基地一日遭4次襲擊　民兵組織「真主黨旅」承認責任

2名美國官員表示，18日第一次襲擊發生時，2架無人機的目標是阿薩德基地。其中一架無人機被攔截後爆炸，造成輕傷並損壞部分設備。另一名官員表示，一些美軍正在評估腦部傷勢。

《路透社》報道，2名消息人士稱，美國和其他國際部隊駐紮在伊拉克的阿薩德空軍基地（Ain al-Asad air base）以及哈里爾空軍基地（Al-Harir），遭到火箭彈和無人機襲擊，基地內傳出爆炸聲。

以巴衝突爆發後，多個伊斯蘭周邊國家「抵抗軸心（以色列）」聲援哈馬斯。美軍駐伊拉克基地18日起，24小時內發生4宗無人機與火箭炮襲擊事件。伊拉克民兵組織「真主黨旅」自稱發動襲擊。

「這些行動將以更快速度繼續進行」

與伊朗結盟的伊拉克什葉派民兵組織「真主黨旅」（Kataib Hezbollah）上周表示，如果美國介入以色列與巴勒斯坦衝突、支援以色列對抗哈馬斯（Hamas），那他們也會以飛彈、無人機等對付與美國相關的設施或人員。

儘管美國當局不認為一連串的襲擊事件與以巴衝突有關，但據西亞媒體《The Cradle》報道，真主黨旅發言人侯賽尼（Jaafar al-Husseini）19日宣稱，承認襲擊美軍基地，並稱「這些行動將以更快速度繼續進行」。

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