以巴衝突｜聯合國專家譴責以色列虐待巴勒斯坦囚犯 包括關押鐵籠、電擊生殖器、性侵

聯合國專家周一(5日)警告，以色列對巴勒斯坦囚犯「動用酷刑的情況不斷惡化」，呼籲採取行動防止違反人道罪行。以色列人權組織也指控，以色列對巴勒斯坦囚犯肆意施行暴力以及性虐待等。
聯合國人權辦公室上月發表報告指出，自去年10月7日巴勒斯坦武裝組織哈馬斯突襲以色列以來，數以千計巴勒斯坦人從加沙被送往以色列，包括醫護人員、病人、居民以及被俘虜的哈馬斯成員，「通常被戴上鎖鏈和蒙眼」。另有數以千計人被扣押在約旦河西岸和以色列。
以巴衝突｜專家痛斥犯事者不受懲罰
10名聯合國專家發布新聞稿表示，「被關押的巴勒斯坦人遭受酷刑的情況不斷惡化，是可預防的違反人道罪行」。這些專家接受聯合國人權理事會委託，但發言不代表理事會。他們譴責施行酷刑的人「完全不受懲罰」，且「(聯合國)成員國在涉及虐待和酷刑的證詞和報告出現後，默不作聲」。
專家們呼籲各國向以色列施壓，以實施一套探視、看守及保護巴勒斯坦囚犯的制度。聲明表示：「現在需要的正是獨立、跨國的人權觀察員。他們必須替全世界盯緊此事。」
以巴衝突｜至少53名巴勒斯坦人受虐致死
專家們稱，收到「有根據的虐待、酷刑、性侵害和強姦的報告，在極為惡劣的不人道環境中，10個月內至少53名巴勒斯坦人明顯因此喪命」。報告顯示，囚犯們「被鎖在籠子裡，綁在床上，蒙住眼睛，包著尿布，赤裸身體，沒有適當的健康照顧、糧水和睡眠」，還遭受「電擊，包括生殖器部位，以及勒索和煙頭燙傷」。
以巴衝突｜虐待巴勒斯坦人成為以色列系統性政策
以色列人權組織「貝塞林」周一公布的報告也指出，自以哈戰爭爆發後，以色列執行一套虐待囚犯和酷刑逼供的系統性與制度性政策，讓巴勒斯坦囚犯遭受肆意暴力、性虐待等。報告的依據是與55名加沙、西岸和以色列的巴勒斯坦人的訪談，他們自去年10月7日便一直關押在以色列監獄，多數人未受審訊。報告並指，虐待巴人囚犯是以色列強硬派國家安全部長班吉維爾指示下實施的蓄意政策。
以色列監獄管理局發言人回應指，所有囚犯的待遇都有法律依據，由受過專業訓練的監獄管理人員充分行使各項基本權利。