以巴衝突｜聯合國專家譴責以色列虐待巴勒斯坦囚犯 包括關押鐵籠、電擊生殖器、性侵

聯合國人權辦公室上月發表報告指出，自去年10月7日巴勒斯坦武裝組織哈馬斯突襲以色列以來，數以千計巴勒斯坦人從加沙被送往以色列，包括醫護人員、病人、居民以及被俘虜的哈馬斯成員，「通常被戴上鎖鏈和蒙眼」。另有數以千計人被扣押在約旦河西岸和以色列。

聯合國專家周一(5日)警告，以色列對巴勒斯坦囚犯「動用酷刑的情況不斷惡化」，呼籲採取行動防止違反人道罪行。以色列人權組織也指控，以色列對巴勒斯坦囚犯肆意施行暴力以及性虐待等。

以巴衝突｜專家痛斥犯事者不受懲罰

10名聯合國專家發布新聞稿表示，「被關押的巴勒斯坦人遭受酷刑的情況不斷惡化，是可預防的違反人道罪行」。這些專家接受聯合國人權理事會委託，但發言不代表理事會。他們譴責施行酷刑的人「完全不受懲罰」，且「(聯合國)成員國在涉及虐待和酷刑的證詞和報告出現後，默不作聲」。

專家們呼籲各國向以色列施壓，以實施一套探視、看守及保護巴勒斯坦囚犯的制度。聲明表示：「現在需要的正是獨立、跨國的人權觀察員。他們必須替全世界盯緊此事。」