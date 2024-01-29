熱門搜尋:
美斯訪香港 機管局債券 保暖方法 垃圾徵費 Twins演唱會2024 MIRROR演唱會2024 農曆新年2024 流感 日本地震 姜濤 恒生指數 日圓匯率 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
國際
2024-01-29 16:17:25

以巴衝突｜聯合國巴勒斯坦機構被指有成員涉恐襲　多國宣布停止援助

分享：
聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處被指有職員，涉及哈馬斯襲擊以色列的事件。(路透社)

聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處被指有職員，涉及哈馬斯襲擊以色列的事件。(路透社)

繼英國及美國等國家之後，日本亦宣布停止對聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）繼續提供援助。原因是該組織被指有人員涉及去年10月7日，哈馬斯對以色列發動的恐怖襲擊事件有關。

聯合國發言人早前表示，關注有關UNRWA職員，被指與哈馬斯的襲擊有關。早前組織表示已解僱有關的僱員，聯合國表示關注事件並作出調查。不過美國、澳洲、意大利、加拿大、芬蘭、荷蘭、瑞士、德國已先後表態，會停止向有關組織提供援助，而日本亦在周日（28日）晚公布暫停援助。

數以百萬的巴勒斯坦難民接受聯合國的救濟。(路透社)

數以百萬的巴勒斯坦難民接受聯合國的救濟。(路透社)

前發言人指數以百萬難民受害

聯合國難民救濟和工程處成立於1949年，是聯合國在加沙最大的救助組織，為加沙、西岸、約旦、黎巴嫩及敘利亞的巴勒斯坦人提供衞生、教育以及人道的援助。當中他們在加沙僱用了1.3萬人。在以色列報復哈馬斯的襲擊後，組織亦利用他們在加沙的設施保障數以萬計的平民。而以色列過去已多次指控，有關組織的人員對以色列存在歧見甚至有反猶太主義。

以色列首相的一位顧問，在上星期接受訪問時，指控UNRWA有職員，參與10月7日襲擊。多國隨即宣布停止援助。組織的前首席發言人就表示：「100萬無家可歸的人，正在組織的建築或周圍接受援助。他們是這個決定的唯一受害者。」他又指，組織在完成內部調查前就已解僱有關員工，是證明他們對有關事件採取「零容忍」的態度。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受