以巴衝突｜聯合國巴勒斯坦機構被指有成員涉恐襲　多國宣布停止援助

繼英國及美國等國家之後，日本亦宣布停止對聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）繼續提供援助。原因是該組織被指有人員涉及去年10月7日，哈馬斯對以色列發動的恐怖襲擊事件有關。 聯合國發言人早前表示，關注有關UNRWA職員，被指與哈馬斯的襲擊有關。早前組織表示已解僱有關的僱員，聯合國表示關注事件並作出調查。不過美國、澳洲、意大利、加拿大、芬蘭、荷蘭、瑞士、德國已先後表態，會停止向有關組織提供援助，而日本亦在周日（28日）晚公布暫停援助。

前發言人指數以百萬難民受害 聯合國難民救濟和工程處成立於1949年，是聯合國在加沙最大的救助組織，為加沙、西岸、約旦、黎巴嫩及敘利亞的巴勒斯坦人提供衞生、教育以及人道的援助。當中他們在加沙僱用了1.3萬人。在以色列報復哈馬斯的襲擊後，組織亦利用他們在加沙的設施保障數以萬計的平民。而以色列過去已多次指控，有關組織的人員對以色列存在歧見甚至有反猶太主義。 以色列首相的一位顧問，在上星期接受訪問時，指控UNRWA有職員，參與10月7日襲擊。多國隨即宣布停止援助。組織的前首席發言人就表示：「100萬無家可歸的人，正在組織的建築或周圍接受援助。他們是這個決定的唯一受害者。」他又指，組織在完成內部調查前就已解僱有關員工，是證明他們對有關事件採取「零容忍」的態度。