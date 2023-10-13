以巴衝突｜聯合國籲以色列撤「加沙清場令」　布林肯提居民「人道主義需求」

以色列在加沙走廊附近集結軍車，準備發動地面入侵，以殲滅巴勒斯坦激進集團哈馬斯。以色列國防軍參謀總長表示：「是時候開戰了」。聯合國13日稱，以軍已告知加沙約110萬巴國人民24小時內遷移到加沙南部。

綜合《法新社》與《路透社》報道，聯合國發言人杜加里克（Stéphane Dujarric）在聲明中表示：「聯合國認為，這個行動不可能不造成毀滅性人道主義後果」。聯合國呼籲以色列撤銷任何此類命令，以避免將悲劇演變成災難性的局面。

「這確實超出我們的理解範圍」

以色列政府為了尋求支持，向美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和北大西洋公約組織（NATO）國防官員展示孩童與平民遭哈瑪斯殺害的血淋淋畫面。

布林肯預計於13日會見約旦國王阿布杜拉二世（King Abdullah II），和遭以色列佔領的約旦河西岸（West Bank）巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas），作為旨在阻止戰爭失控的中東行一環。

布林肯計劃訪問美國關鍵盟友卡塔爾、沙特阿拉伯、埃及和阿拉伯聯合酋長國，其中部分國家對於獲得伊朗支持的哈馬斯具影響力。