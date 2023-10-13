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國際
2023-10-13 14:45:07

以巴衝突｜聯合國籲以色列撤「加沙清場令」　布林肯提居民「人道主義需求」

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以巴衝突｜以色列準備進軍加沙殲哈馬斯　布林肯提居民「人道主義需求」

以色列在加沙走廊附近集結軍車，準備發動地面入侵，以殲滅巴勒斯坦激進集團哈馬斯。以色列國防軍參謀總長表示：「是時候開戰了」。聯合國13日稱，以軍已告知加沙約110萬巴國人民24小時內遷移到加沙南部。

綜合《法新社》與《路透社》報道，聯合國發言人杜加里克（Stéphane Dujarric）在聲明中表示：「聯合國認為，這個行動不可能不造成毀滅性人道主義後果」。聯合國呼籲以色列撤銷任何此類命令，以避免將悲劇演變成災難性的局面。

「這確實超出我們的理解範圍」

以色列政府為了尋求支持，向美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和北大西洋公約組織（NATO）國防官員展示孩童與平民遭哈瑪斯殺害的血淋淋畫面。

布林肯預計於13日會見約旦國王阿布杜拉二世（King Abdullah II），和遭以色列佔領的約旦河西岸（West Bank）巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas），作為旨在阻止戰爭失控的中東行一環。

布林肯計劃訪問美國關鍵盟友卡塔爾、沙特阿拉伯、埃及和阿拉伯聯合酋長國，其中部分國家對於獲得伊朗支持的哈馬斯具影響力。

國際專題｜哈馬斯是甚麼？從1987年第一次巴勒斯坦起義說起

哈馬斯是甚麼？巴勒斯坦解放組織為甚麼攻擊以色列？（am730製圖） 哈馬斯是甚麼？巴勒斯坦解放組織為甚麼攻擊以色列？（am730製圖） 哈馬斯是甚麼？巴勒斯坦解放組織為甚麼攻擊以色列？（am730製圖） 哈馬斯是甚麼？巴勒斯坦解放組織為甚麼攻擊以色列？（am730製圖） 哈馬斯是甚麼？巴勒斯坦解放組織為甚麼攻擊以色列？（am730製圖） 哈馬斯是甚麼？巴勒斯坦解放組織為甚麼攻擊以色列？（am730製圖） 哈馬斯是甚麼？巴勒斯坦解放組織為甚麼攻擊以色列？（am730製圖） 哈馬斯是甚麼？巴勒斯坦解放組織為甚麼攻擊以色列？（am730製圖） 哈馬斯是甚麼？巴勒斯坦解放組織為甚麼攻擊以色列？（am730製圖）

「現在是時候開戰了」

布林肯12日與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）等高官會談後表示，他向以色列方面提及加沙走廊的「人道主義需求」，同時他也幫以色列報復哈馬斯作辯護。

布林肯稱：「我們確實討論了處理加沙走廊居民人道主義需求的方式，以保護他們不受傷害，同時以色列則進行合法維安行動，來保護自身不受恐怖主義危害，並試圖確保這種事不會再發生」。

以色列國防軍參謀總長哈勒維（Herzi Halevi）12日表示，以色列將從加沙周遭的安全失敗經驗中汲取教訓，這些失敗導致了這次攻擊發生。他說：「我們會學習、調查，但現在是時候開戰了」。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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