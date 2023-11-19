以巴衝突｜聯合國轄下加沙學校遇襲　網傳片段顯示現場遍地屍體（慎入）

以軍持續轟炸加沙走廊，聯合國18日證實，聯合國在加沙北部開辦的一所學校遭到攻擊，傷亡總數尚不清楚，但從現場影片可看到，到處都是血跡斑斑的屍體。
遭到攻擊的是位於加沙北部賈巴利亞（Jabalya）的一所學校，目前用來收容流離失所的難民，聯合國官員用可怕來形容這宗攻擊。
數千名難民正在學校避難
聯合國近東救濟和工程處發言人圖馬（Juliette Touma）證實了這宗事件，該機構負責管理巴勒斯坦難民營的學校，也是聯合國在加沙的主要救濟機構。 她說，由於資訊仍在不斷湧現，傷亡總數仍不清楚。
負責人拉扎里尼(Philippe Lazzarini) 在X平台上發文稱這些影像「令人震驚」，他表示，事件發生時，數千名流離失所者在那裏避難。以色列軍方告訴美國有線電視新聞網（CNN），正在審視這宗事件，但沒有進一步發表評論。
二十四小時內二度遇襲
埃及和卡塔爾已經將事件歸咎於以色列的軍事行動。卡塔爾呼籲聯合國獨立調查人員前往加沙，調查以色列「持續針對學校和醫院的攻擊」。
近東救濟工程處表示，周六的事件是這家學校在二十四小時內第二次遭到攻擊。拉扎里尼表示，這宗事件可能造成數十人死亡，他寫道：「這些攻擊不能變得司空見慣，必須停止。 人道主義停火不能再等了。」
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