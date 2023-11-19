以巴衝突｜聯合國轄下加沙學校遇襲　網傳片段顯示現場遍地屍體（慎入）

遭到攻擊的是位於加沙北部賈巴利亞的一所學校，目前用來收容流離失所的難民，聯合國官員用可怕來形容這宗攻擊。

以軍持續轟炸加沙走廊，聯合國18日證實，聯合國在加沙北部開辦的一所學校遭到攻擊，傷亡總數尚不清楚，但從現場影片可看到，到處都是血跡斑斑的屍體。

遭到攻擊的是位於加沙北部賈巴利亞（Jabalya）的一所學校，目前用來收容流離失所的難民，聯合國官員用可怕來形容這宗攻擊。

數千名難民正在學校避難

聯合國近東救濟和工程處發言人圖馬（Juliette Touma）證實了這宗事件，該機構負責管理巴勒斯坦難民營的學校，也是聯合國在加沙的主要救濟機構。 她說，由於資訊仍在不斷湧現，傷亡總數仍不清楚。