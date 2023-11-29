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國際
2023-11-29 14:28:00

以巴衝突｜與狗狗齊被擄走　以色列少女緊抱愛犬平安獲釋（有片）

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與狗狗齊被擄走，以色列少女緊抱愛犬平安獲釋。(X)

與狗狗齊被擄走，以色列少女緊抱愛犬平安獲釋。(X)

以色列與巴勒斯坦武裝組織馬哈斯延長停火協議，馬哈斯釋放第五批10名以色列人和2名外國人，包含9名婦女和1名未成年少女。從曝光的畫面可以看到，一名少女緊緊抱著一起與她被擄已53日的愛犬，終於被獲釋。

綜合報道，17歲的Mia Leimberg是周一（28日）獲釋的最年輕人質，她和59歲母親Gabriela Leimberg63歲的阿姨Clara Marma一同獲釋，從曝光的畫面可以看到，Mia手中緊抱著一起被哈馬斯擄走的愛犬Bella，和母親一起打電話向其他家人報平安。

10月7日當天母親Gabriela正好帶著Mia去探訪。(X) 少女的母親Gabriela Leimberg。(X) Mia手中緊抱著一起被哈馬斯擄走的愛犬Bella，被移交予紅十字會。(X) 官方其後上載Mia抱著Bella，和母親一起打電話向其他家人報平安的相片。(X)

探親遇上哈馬斯 仍有親友未獲釋

少女一家在1990年代從阿根廷移民以色列，全家住在耶路撒冷，107日當天母親Gabriela正好帶著Mia去探訪住在尼爾伊薩克村（Nir Yitzhak）的Clara，詎料遇到哈馬斯襲擊，她們當時躲進安全屋，並用椅子擋住門，但仍被哈馬斯成員闖入並綁架到加薩。不幸的是，Clara的伴Luis Har和哥哥Fernando Marman仍裡扣留在加沙。

哈馬斯自24日開始休戰以來，已釋放81名人質，包括60名以色列人和21名外國人，獲釋的以色列人都是婦孺，獲釋的外國人大多是泰國籍農場勞工。以色列則已釋放180名巴勒斯坦囚犯。

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