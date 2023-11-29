以巴衝突｜與狗狗齊被擄走　以色列少女緊抱愛犬平安獲釋（有片）

以色列與巴勒斯坦武裝組織馬哈斯延長停火協議，馬哈斯釋放第五批10名以色列人和2名外國人，包含9名婦女和1名未成年少女。從曝光的畫面可以看到，一名少女緊緊抱著一起與她被擄已53日的愛犬，終於被獲釋。

綜合報道，17歲的Mia Leimberg是周一（28日）獲釋的最年輕人質，她和59歲母親Gabriela Leimberg、63歲的阿姨Clara Marma一同獲釋，從曝光的畫面可以看到，Mia手中緊抱著一起被哈馬斯擄走的愛犬Bella，和母親一起打電話向其他家人報平安。