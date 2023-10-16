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國際
2023-10-16 10:52:56

以巴衝突｜芝加哥引爆仇恨兇案 6歲巴裔男童被房東狂捅26刀亡

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以巴衝突｜芝加哥引爆仇恨兇案 6歲巴裔童被房東狂捅26刀亡 (網上圖片)

以巴衝突｜芝加哥引爆仇恨兇案 6歲巴裔童被房東狂捅26刀亡 (網上圖片)

以巴衝突在美國引發仇恨犯罪，芝加哥近郊一對美國藉巴勒斯坦裔母子上周六(14)遇襲，6歲男童法尤姆（Wadea Al-Fayoume）遭7吋長鋸齒軍刀狂刺26刀致死，其32歲母親沙欣（Hanaan Shahin）亦身中12刀重傷送院。

母身中12刀重傷  相信無生命危險

71歲男疑犯丘巴（Joseph Czuba）被捕，他是受害者一家的房東，已被控犯一級謀殺罪、一級企圖謀殺、兩項仇恨犯罪等罪。據報遇害母子已租住單位兩年，此前與房東本身沒過節，惟對方當日曾向他們大叫「穆斯林必須死」。警方表示，2名受害人都是穆斯林，有人承認因為受害者信仰行兇，回應以巴衝突。

以巴衝突｜芝加哥引爆仇恨兇案 6歲巴裔童被房東狂捅26刀亡 (網上圖片) 以巴衝突｜芝加哥引爆仇恨兇案 6歲巴裔童被房東狂捅26刀亡 (網上圖片)

房東曾大叫「穆斯林必須死」

事發在當日早上，疑兇走入受害人在芝加哥市郊普蘭菲爾德（Plainfield）的寓所犯案，以26刀狂刺6歲巴裔童，及以12刀刺向其母。母親負傷報案，警方到場後，發現疑兇坐在現場附近的地上，額頭受傷，兩名受害人在睡房，現場檢獲一把軍刀。男童送院後證實不治，最近剛過6歲生日的他平日最喜歡踢足球和打籃球，至於母親傷勢嚴重，但相信無生命危險。

美國伊斯蘭關係委員會芝加哥辦事處指，沙欣在醫院發短訊給丈夫，指事發時丘巴來到寓所敲門，她開門後丘巴捏她頸大叫「你們這些穆斯林必須死」，之後就用刀施襲，沙欣逃到洗手間報警，及後發現兒子被刺多刀倒地。辦事處形容兇案是「最糟糕的噩夢」，又指自本月7日哈馬斯襲擊以色列當天後，組織收到的仇恨電話和電郵大增。

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