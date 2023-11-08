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國際
2023-11-08 14:34:22

以巴衝突｜英國球迷組織號召保護「紀念碑」　倫敦警察憂與親巴勒斯坦示威爆衝突

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英國右翼團體及球迷組織號召保護倫敦的和平紀念碑。(路透社)

英國右翼團體及球迷組織號召保護倫敦的和平紀念碑。(路透社)

英國傳媒報道，有英國的球迷組織呼籲球迷在本周末（11日），「保護」在倫敦白廳的戰爭紀念碑。有關號召引起倫敦警察的關注，擔心可能導致與親巴勒斯坦示威者引發衝突。

英國的《每日郵報》報道，倫敦警方收到消息，指一批來自全國的球迷，打算在倫敦聚集，當局擔心當中可能混入足球流氓，讓近期的局勢「火上加油」。報道指，一批署名為「對抗極端主義的足球同好」動員全英國的球迷，指一批親巴勒斯坦及左翼份子，打算「破壞」英國周末國殤紀念日的遊行。

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倫敦近期多次有親巴勒斯坦示威。(路透社) 倫敦親巴勒斯坦示威引發衝突。(美聯社) 倫敦近期多次有親巴勒斯坦示威。(路透社) 有親巴勒斯坦示威人士在英國外交部淋紅油。(美聯社)

報道指，該批組織打算下周日（12日）早上在倫敦的地鐵站集合。之後會遊行到白廳，並在有關地點進行兩分鐘的默哀。報道指，當日英皇查理斯三世與首相辛偉誠及退伍軍人，將會出席紀念儀式。而在周末，一場親巴勒斯坦的示威會在中午開始，並在倫敦的美國大使館結束。英國首相府發言人表示，有關的示威可能會被倫敦警方定為挑釁或不尊重而列為不合法行為。

傳媒向倫敦警方查詢，雖然未有作出回應。不過報道指當局已做好準備，並指周末這將是一個惡夢，因為一班足球流氓可能會組織起來守護戰爭紀念碑，因此已在全英國召集警員準備協助。

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《每日郵報》又報道，在蘇格蘭愛丁堡，一位販賣罌粟花襟章的78歲老人，上周末被親巴勒斯坦的示威者拳打腳踢。而倫敦有猶太社區人士擔心，這令他們在倫敦中心的街道感到不安。

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