以巴衝突｜英國球迷組織號召保護「紀念碑」　倫敦警察憂與親巴勒斯坦示威爆衝突

英國傳媒報道，有英國的球迷組織呼籲球迷在本周末（11日），「保護」在倫敦白廳的戰爭紀念碑。有關號召引起倫敦警察的關注，擔心可能導致與親巴勒斯坦示威者引發衝突。

英國的《每日郵報》報道，倫敦警方收到消息，指一批來自全國的球迷，打算在倫敦聚集，當局擔心當中可能混入足球流氓，讓近期的局勢「火上加油」。報道指，一批署名為「對抗極端主義的足球同好」動員全英國的球迷，指一批親巴勒斯坦及左翼份子，打算「破壞」英國周末國殤紀念日的遊行。