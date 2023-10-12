以巴衝突｜英國禁止揮舞巴勒斯坦旗？　內政部長柏斐文其實有解釋

隨着以色列向哈馬斯組織作出反擊，不少地方開始出現反對以色列的示威，其中在英國，有猶太餐廳遭人襲擊。英國內政部長柏斐文（Suella Braverman）在周二（10日）向英國警察發放通知，要求應對有關支持巴勒斯坦的示威，禁止展示及支持哈馬斯組織，同時表明在特定情況下，揮舞巴勒斯坦象徵，包括國旗，可能被視為違法。然而網上有不少的誤傳，指英國政府將展示巴勒斯坦國旗視為違法。

柏斐文呼籲要對反猶太主義作出迅速及「零容忍」的處理。又指英國政府已經將哈馬斯列為恐怖組織，因此任何英國人從屬於哈馬斯、邀請支持哈馬斯、表達支持哈馬斯、組織支持哈馬斯活動、穿上或向公眾展示令人有合理懷疑呼籲支持哈馬斯等，都被視為刑事罪行。

挑釁及滋擾猶太人才屬違法

同時信件又指出，因為今次哈馬斯虜走大量婦孺，因此展示相關的標誌可能對一些人造成痛苦，故呼籲警察提高警剔。柏斐文又提到，除了親哈馬斯的旗幟及標誌外，希望警察留意一些支持巴勒斯坦的口號是否可能涉及鼓勵暴力或消滅以色列等。她特別提到，警察應考慮在一些反以色列示威展示納粹標誌的問題。還提到，雖然揮舞巴勒斯坦國旗是合法，但在一些情況下可能違法，如駕駛進猶太社區或是針對公開的猶太人個體作出挑釁等行為，如果證實是有滋擾行為，警方應及時採取行動。

信件又促警察局長要確保遊行示威中不會有冒犯性的口號或標語，刺激目前的局勢。她表示拘捕行動對警方當然是合理，但也需要確保是維護和平、保護社區及阻止衝突的發生。同時呼籲警方應該用洽當的力量去維持秩序。信件最後表示，英國不容許在英國街頭美化恐怖主義，因此期望警隊全面應對有關展示及支持哈馬斯及其他恐怖組織的行為，及對英國猶太社區的滋擾。