以巴衝突｜英外相訪以期間遇空襲警報　慌忙躲避畫面曝光(有片)

英國外相祁湛明(James Cleverly)周三訪問以色列，是巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯突襲以色列以來，第一位到訪當地的外國外交首長。祁湛明於訪問以色列南部城鎮奧法基姆期間遇上空襲警報，由同行人員護送避難。
以色列外交部在社交平台發布的影片顯示，當時警報聲大作，祁湛明和以色列外長科恩(Eli Cohen)等包括記者在內至少數十人急步跑進一棟大樓躲避。貼文指出：「這就是以色列每天的生活實況。」與此同時，以國北部多個城鎮，同日傍晚也警起警報，以國媒體報道有約15至20架無人機從黎巴嫩來襲。祁湛明其後於社交網站表示，他今日體會數百萬人每天經歷的事情，哈瑪斯火箭炮的威脅籠罩每一個以色列人，英國將全力支持以色列。
英外交部：英國要展現和以色列民眾的堅定團結立場
在以色列發布影片之前，英國外交部發聲明指，祁湛明抵達以色列，在哈馬斯的恐襲後，英國要展現和以色列民眾的堅定團結立場。他將與倖存者及以色列高級官員會面，表達對以色列自我防衞的支持。祁湛明也在社交網站發文指：「我今天來到以色列，是為了展現英國對以色列人民的支持乃堅定不移。」
Today I’ve seen a glimpse of what millions experience every day.— James Cleverly🇬🇧 (@JamesCleverly) October 11, 2023
The threat of Hamas rockets lingers over every Israeli man, woman and child.
This is why we are standing shoulder to shoulder with Israel. https://t.co/bSifINdjBr