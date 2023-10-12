以巴衝突｜英外相訪以期間遇空襲警報　慌忙躲避畫面曝光(有片)

英國外相祁湛明(James Cleverly)周三訪問以色列，是巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯突襲以色列以來，第一位到訪當地的外國外交首長。祁湛明於訪問以色列南部城鎮奧法基姆期間遇上空襲警報，由同行人員護送避難。

以色列外交部在社交平台發布的影片顯示，當時警報聲大作，祁湛明和以色列外長科恩(Eli Cohen)等包括記者在內至少數十人急步跑進一棟大樓躲避。貼文指出：「這就是以色列每天的生活實況。」與此同時，以國北部多個城鎮，同日傍晚也警起警報，以國媒體報道有約15至20架無人機從黎巴嫩來襲。祁湛明其後於社交網站表示，他今日體會數百萬人每天經歷的事情，哈瑪斯火箭炮的威脅籠罩每一個以色列人，英國將全力支持以色列。