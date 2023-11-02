以巴衝突｜英星巴克及麥當勞成襲擊目標 被指「親以色列」遭打爆櫥窗及放老鼠 愈演愈烈(有片)

一間在約克郡基斯利(Keighley)的星巴克，被人打爆櫥窗玻璃。(互聯網)

以巴衝突激起反以色列情緒，英國接連日來有麥當勞受被親巴勒斯坦分子搗亂，英媒指至今已有4間麥當勞受襲，並由伯明翰蔓延至約克郡，一間星巴克更被打爆櫥窗玻璃。

近日有親巴人分子在網上發片，公然展示搗亂過程，片段可見其把3大箱老鼠染成巴勒斯坦旗的紅、藍、綠色，並展示寫有解放巴勒斯坦字眼的假車牌，片段並呼籲杯葛星巴克、麥當勞及Disney+，聲稱有關品牌支持以色列。