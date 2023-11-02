以巴衝突｜英星巴克及麥當勞成襲擊目標 被指「親以色列」遭打爆櫥窗及放老鼠 愈演愈烈(有片)

以巴衝突激起反以色列情緒，英國接連日來有麥當勞受被親巴勒斯坦分子搗亂，英媒指至今已有4間麥當勞受襲，並由伯明翰蔓延至約克郡，一間星巴克更被打爆櫥窗玻璃。
近日有親巴人分子在網上發片，公然展示搗亂過程，片段可見其把3大箱老鼠染成巴勒斯坦旗的紅、藍、綠色，並展示寫有解放巴勒斯坦字眼的假車牌，片段並呼籲杯葛星巴克、麥當勞及Disney+，聲稱有關品牌支持以色列。
以巴衝突｜約克郡一間麥當勞被放大量竹節蟲
英媒指，周一伯明翰一間麥當勞率先受襲，周二則輪到位於該市佩里巴爾(Perry Barr)的麥當勞被丟老鼠。周二晚上一間在約克郡基斯利(Keighley)的星巴克，就被人打爆櫥窗玻璃；而另一間同樣位於基斯利的麥當勞，周三亦遭打爆玻璃及放出大量竹節蟲。當地麥當勞發言人發聲明，指集團對於其在有關中東衝突中的立場、虛假信息和不實報道感到失望，強調麥當勞並未資助或支持任何參與該衝突的政府。
🍔 🐀 MORE mice released in Perry Bar McDonald's Birmingham In protest of the conflict between Palestine and Israel .— London & UK Street News (@CrimeLdn) October 31, 2023
Via @Birmzisgrime_ pic.twitter.com/ISafGxiwTl