熱門搜尋:
陳凱港 以巴衝突 曾憲哲 Lolly Talk 江偉 施政報告2023 大閘蟹2023 網上熱話 美國冒險樂園 流感 天氣 AIRSIDE 鍾培生 綠色債券 恒大 香港夜繽紛 JPEX 福島核污水 好去處 逆按揭 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤
Ad Block Ad Block
返回
國際
2023-10-10 12:30:00

以巴衝突｜衝突波及外籍人士慘為人質　各國公民傷亡、失蹤情況更新

分享：

●美國

巴勒斯坦激進組織哈馬斯（Hamas）7日對以色列南部地區發動突襲，多名外籍人士遭受波及，傳出傷亡與被扣為人質的消息。《法新社》整理了各國公民在以色列的傷亡、失蹤之情況。

●美國

華府9日證實至少11名美國公民死亡，並表示被哈馬斯扣押的人質「很可能」包括美國人。總統拜登在一份聲明中表示，「遺憾的是，我們現在知道遇難者中至少有11名美國公民」。白宮國安發言人柯比（John Kirby）透露，政府正在努力清查有多少美國人被扣為人質。

●尼泊爾

尼泊爾駐特拉維夫大使館8日稱，10名尼泊爾公民在發生於以色列南部Kibbutz Alumim的襲擊事件被殺害。大使館補充說，另外4人正在醫院接受治療，另有一人下落不明。

●阿根廷

阿根廷外交部9日證實，有7名國民罹難，另有15人失蹤。

●烏克蘭

烏克蘭外交部發言人8日表示，2名長年生活在以色列的烏克蘭婦女被殺害。

●法國

法國政府表示，2名法國人在「哈馬斯對以色列的恐怖攻擊」中喪生。

法國外交部表示，14名法國公民失蹤，其中包括一名12歲的兒童，局勢「令人擔憂」，「根據我們掌握的信息，我們認為其中一些人很可能被綁架」。法國外交部補充，失蹤人數仍有可能發生變化。

●俄羅斯

俄羅斯駐特拉維夫大使館9日宣布，至少有一名俄羅斯人被殺，另外4人失蹤。

以巴衝突歷史懶人包｜以色列及巴勒斯坦百年衝突原因（am730製圖） 以巴衝突歷史懶人包｜以色列及巴勒斯坦百年衝突原因（am730製圖） 以巴衝突歷史懶人包｜以色列及巴勒斯坦百年衝突原因（am730製圖） 以巴衝突歷史懶人包｜以色列及巴勒斯坦百年衝突原因（am730製圖） 以巴衝突歷史懶人包｜以色列及巴勒斯坦百年衝突原因（am730製圖） 以巴衝突歷史懶人包｜以色列及巴勒斯坦百年衝突原因（am730製圖） 以巴衝突歷史懶人包｜以色列及巴勒斯坦百年衝突原因（am730製圖） 以巴衝突歷史懶人包｜以色列及巴勒斯坦百年衝突原因（am730製圖）

●英國

以色列駐英國大使表示，一名26歲的英國公民失蹤，另一名在以色列軍隊服役的英國男子也在與哈馬斯的戰鬥中喪生。

●加拿大

加拿大政府9日表示，一名加拿大人死亡，另外3人失蹤。

●柬埔寨

柬埔寨首相洪馬內（Hun Manet）稱，一名柬埔寨學生遇害。

●德國

德國外交部消息人士8日稱，數名擁有德國和以色列雙重國籍的人被綁架。

22歲德國公民盧克（Shani Louk）的母親向媒體稱，她在網上流傳的影片中認出了自己的女兒，影片中一名半裸的女性臉部朝下躺在加薩的一輛卡車後座上，周圍坐著武裝人員。

●巴西

巴西外交部8日稱，3名擁有巴西和以色列雙重國籍的人在參加音樂節後失蹤。

●智利

智利外交部9日證實，2位智利國民失蹤。這對夫婦住在距離以色列與加薩邊境不遠的基布茲（kibbutz）。

●意大利

意大利外交部長塔亞尼表示，2名以色列裔意大利人失蹤。他表示，「我們尚未找到他們，他們也沒有接聽電話」。

Ad Block
巴勒斯坦的支持者聚集在加拿大蒙特婁。（圖／美聯社） 以色列的支持者聚集在以色列駐美國紐約的領事館附近。（圖／美聯社） 多位參加音樂節的民眾遭到武裝份子俘虜。（圖／美聯社）

●巴拉圭

巴拉圭政府表示，2名居住在以色列的巴拉圭國民失蹤，但沒有透露細節。

●祕魯

秘魯外交部稱2名祕魯國民失蹤，但沒有提供任何進一步細節。

●坦桑尼亞

坦尚尼亞駐以色列大使告訴《法新社》，2名坦尚尼亞國民失蹤。

●墨西哥

墨西哥外交部長巴爾塞納（Alicia Barcena）在X平台寫道，2名墨西哥人（一男一女）被劫持為人質，但沒有透露更多細節。

●哥倫比亞

以色列駐哥倫比亞大使在X平台表示，2名參加音樂節的哥倫比亞人失蹤。哥倫比亞政府證實有2名哥倫比亞人參加了音樂節，並表示正在努力幫助找到他們。

●巴拿馬

巴拿馬政府表示，其中一名國民失蹤。

●愛爾蘭

愛爾蘭政府證實，一名愛爾蘭裔以色列婦女失蹤。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受