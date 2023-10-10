以巴衝突｜衝突波及外籍人士慘為人質　各國公民傷亡、失蹤情況更新

巴勒斯坦激進組織哈馬斯（Hamas）7日對以色列南部地區發動突襲，多名外籍人士遭受波及，傳出傷亡與被扣為人質的消息。《法新社》整理了各國公民在以色列的傷亡、失蹤之情況。
●美國
華府9日證實至少11名美國公民死亡，並表示被哈馬斯扣押的人質「很可能」包括美國人。總統拜登在一份聲明中表示，「遺憾的是，我們現在知道遇難者中至少有11名美國公民」。白宮國安發言人柯比（John Kirby）透露，政府正在努力清查有多少美國人被扣為人質。
●尼泊爾
尼泊爾駐特拉維夫大使館8日稱，10名尼泊爾公民在發生於以色列南部Kibbutz Alumim的襲擊事件被殺害。大使館補充說，另外4人正在醫院接受治療，另有一人下落不明。
●阿根廷
阿根廷外交部9日證實，有7名國民罹難，另有15人失蹤。
●烏克蘭
烏克蘭外交部發言人8日表示，2名長年生活在以色列的烏克蘭婦女被殺害。
●法國
法國政府表示，2名法國人在「哈馬斯對以色列的恐怖攻擊」中喪生。
法國外交部表示，14名法國公民失蹤，其中包括一名12歲的兒童，局勢「令人擔憂」，「根據我們掌握的信息，我們認為其中一些人很可能被綁架」。法國外交部補充，失蹤人數仍有可能發生變化。
●俄羅斯
俄羅斯駐特拉維夫大使館9日宣布，至少有一名俄羅斯人被殺，另外4人失蹤。
●英國
以色列駐英國大使表示，一名26歲的英國公民失蹤，另一名在以色列軍隊服役的英國男子也在與哈馬斯的戰鬥中喪生。
●加拿大
加拿大政府9日表示，一名加拿大人死亡，另外3人失蹤。
●柬埔寨
柬埔寨首相洪馬內（Hun Manet）稱，一名柬埔寨學生遇害。
●德國
德國外交部消息人士8日稱，數名擁有德國和以色列雙重國籍的人被綁架。
22歲德國公民盧克（Shani Louk）的母親向媒體稱，她在網上流傳的影片中認出了自己的女兒，影片中一名半裸的女性臉部朝下躺在加薩的一輛卡車後座上，周圍坐著武裝人員。
●巴西
巴西外交部8日稱，3名擁有巴西和以色列雙重國籍的人在參加音樂節後失蹤。
●智利
智利外交部9日證實，2位智利國民失蹤。這對夫婦住在距離以色列與加薩邊境不遠的基布茲（kibbutz）。
●意大利
意大利外交部長塔亞尼表示，2名以色列裔意大利人失蹤。他表示，「我們尚未找到他們，他們也沒有接聽電話」。
●巴拉圭
巴拉圭政府表示，2名居住在以色列的巴拉圭國民失蹤，但沒有透露細節。
●祕魯
秘魯外交部稱2名祕魯國民失蹤，但沒有提供任何進一步細節。
●坦桑尼亞
坦尚尼亞駐以色列大使告訴《法新社》，2名坦尚尼亞國民失蹤。
●墨西哥
墨西哥外交部長巴爾塞納（Alicia Barcena）在X平台寫道，2名墨西哥人（一男一女）被劫持為人質，但沒有透露更多細節。
●哥倫比亞
以色列駐哥倫比亞大使在X平台表示，2名參加音樂節的哥倫比亞人失蹤。哥倫比亞政府證實有2名哥倫比亞人參加了音樂節，並表示正在努力幫助找到他們。
●巴拿馬
巴拿馬政府表示，其中一名國民失蹤。
●愛爾蘭
愛爾蘭政府證實，一名愛爾蘭裔以色列婦女失蹤。
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