以巴衝突｜衝突波及外籍人士慘為人質　各國公民傷亡、失蹤情況更新

巴勒斯坦激進組織哈馬斯（Hamas）7日對以色列南部地區發動突襲，多名外籍人士遭受波及，傳出傷亡與被扣為人質的消息。《法新社》整理了各國公民在以色列的傷亡、失蹤之情況。

●美國

華府9日證實至少11名美國公民死亡，並表示被哈馬斯扣押的人質「很可能」包括美國人。總統拜登在一份聲明中表示，「遺憾的是，我們現在知道遇難者中至少有11名美國公民」。白宮國安發言人柯比（John Kirby）透露，政府正在努力清查有多少美國人被扣為人質。

●尼泊爾

尼泊爾駐特拉維夫大使館8日稱，10名尼泊爾公民在發生於以色列南部Kibbutz Alumim的襲擊事件被殺害。大使館補充說，另外4人正在醫院接受治療，另有一人下落不明。

●阿根廷

阿根廷外交部9日證實，有7名國民罹難，另有15人失蹤。

●烏克蘭

烏克蘭外交部發言人8日表示，2名長年生活在以色列的烏克蘭婦女被殺害。

●法國

法國政府表示，2名法國人在「哈馬斯對以色列的恐怖攻擊」中喪生。

法國外交部表示，14名法國公民失蹤，其中包括一名12歲的兒童，局勢「令人擔憂」，「根據我們掌握的信息，我們認為其中一些人很可能被綁架」。法國外交部補充，失蹤人數仍有可能發生變化。

●俄羅斯

俄羅斯駐特拉維夫大使館9日宣布，至少有一名俄羅斯人被殺，另外4人失蹤。