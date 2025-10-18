以巴衝突｜被指未交還人質遺體　哈馬斯反斥以違約開火

以色列與哈馬斯圍繞停火協議的執行互相指責，雙方互控對方違反美國調解的停火協議。爭議集中在人質遺體歸還問題上，恐對停火協議及其他尚未解決的計劃內容造成影響。
已移交10具遺體
根據《路透社》，這些計劃內容包括武裝分子繳械，以及加沙未來的治理問題。以色列政府發言人貝德羅西安（Shosh Bedrosian）表示，以色列仍遵守協議並持續履行義務，要求哈馬斯歸還尚未交出的19名人質遺體。哈馬斯已移交10具遺體，但以方稱其中一具並非人質的遺體。
哈馬斯則回應，該組織仍致力於遵守加沙協議並移交所有剩餘人質遺體，但歸還過程需要時間，因為部分遺體被埋在以軍摧毀的隧道中，其他則埋在轟炸建築物的廢墟下。哈馬斯又說，要移交更多罹難者遺體，需要重型機械和挖掘設備進入被以色列封鎖的巴勒斯坦地區。
「開火以消除威脅」
哈馬斯一名高級官員16日指責以軍破壞停火協議，自10日以來造成至少24人死亡，並表示已將違規行為清單交給調解員。以軍未立即回應違反停火協議的指控，軍方此前曾表示，一些巴勒斯坦人無視勿接近以色列停火陣地的警告，部隊「開火以消除威脅」。
美國總統特朗普16日在社交媒體發文警告哈馬斯：「如果哈馬斯繼續在加沙殺人，這不符合協議，我們別無選擇，只能進去殺死他們。」他也在橢圓形辦公室告訴記者：「如果他們表現好，那就好。如果他們不表現好，我們就會處理。」他補充說，這項行動不會涉及美軍，但會在美國支持下進行。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章