以巴衝突｜被指未交還人質遺體　哈馬斯反斥以違約開火

圖為加沙北部在以色列地面和空中行動中被摧毀的建築物。（圖／美聯社）

以色列與哈馬斯圍繞停火協議的執行互相指責，雙方互控對方違反美國調解的停火協議。爭議集中在人質遺體歸還問題上，恐對停火協議及其他尚未解決的計劃內容造成影響。

已移交10具遺體

根據《路透社》，這些計劃內容包括武裝分子繳械，以及加沙未來的治理問題。以色列政府發言人貝德羅西安（Shosh Bedrosian）表示，以色列仍遵守協議並持續履行義務，要求哈馬斯歸還尚未交出的19名人質遺體。哈馬斯已移交10具遺體，但以方稱其中一具並非人質的遺體。