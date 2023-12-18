以巴衝突｜被殺3人質曾舉「白旗」展示SOS求救仍遭擊斃

以色列國防軍日前誤殺3名以色列人質引發國際震驚。以色列國防軍證實，被殺人質生前用廚餘在白布寫下「SOS」、「救命、3名人質」等求救訊號，但仍命喪自己人槍口下。以軍承認士兵犯錯，但不會受處分。此外，其中一名被殺人質下葬，其母親形容其兒子是英雄，在地獄中度過70天。

綜合報道，國防軍和巴勒斯坦武裝組織哈馬斯於15日在Shejaiya陷入激烈交戰，當時3名人質上身赤裸從一處建物走出來，其中一人手持懸掛著白衣服的棍棒。一名士兵誤以為數十公尺外的3人是武裝分子的偽裝戰術，在感受到威脅的情況下宣稱對方是「恐怖份子」而開槍。其中兩人當場被擊斃，第三人受傷退回附近建物，後續傳出希伯來語求救聲，指揮官遂下令停火，不過當這第三人再出現時，又遭槍擊後身亡。3名人質分別為10月7日在Kfar Aza遭俘虜的Yotam Haim和Alon Shamriz，以及在Nir Am被劫持的Samer Talalka。