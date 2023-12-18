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國際
2023-12-18 13:48:00

以巴衝突｜被殺3人質曾舉「白旗」展示SOS求救仍遭擊斃

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被以軍殺死的3人質曾舉「白旗」展示SOS求救仍遭擊斃。(X)

被以軍殺死的3人質曾舉「白旗」展示SOS求救仍遭擊斃。(X)

以色列國防軍日前誤殺3名以色列人質引發國際震驚。以色列國防軍證實，被殺人質生前用廚餘在白布寫下「SOS」、「救命、3名人質」等求救訊號，但仍命喪自己人槍口下。以軍承認士兵犯錯，但不會受處分。此外，其中一名被殺人質下葬，其母親形容其兒子是英雄，在地獄中度過70天。

綜合報道，國防軍和巴勒斯坦武裝組織哈馬斯於15日在Shejaiya陷入激烈交戰，當時3名人質上身赤裸從一處建物走出來，其中一人手持懸掛著白衣服的棍棒。一名士兵誤以為數十公尺外的3人是武裝分子的偽裝戰術，在感受到威脅的情況下宣稱對方是「恐怖份子」而開槍。其中兩人當場被擊斃，第三人受傷退回附近建物，後續傳出希伯來語求救聲，指揮官遂下令停火，不過當這第三人再出現時，又遭槍擊後身亡。3名人質分別為107日在Kfar Aza遭俘虜的Yotam HaimAlon Shamriz，以及在Nir Am被劫持的Samer Talalka

據指人質生前用廚餘在白布寫下「SOS」、「救命、3名人質」等求救訊號。(X) 據指人質生前用廚餘在白布寫下「SOS」、「救命、3名人質」等求救訊號。(X)

死者親屬：他已做正確的事仍被以軍遺棄謀殺

國防軍事後搜查該建築物發現一條用廚餘寫下「SOS」、「救命、3名人質」等求救訊號的白布，據信3人已經在該建築物內待了一段時間，目前並不清他們是自行脫困抑或是被武裝分子遺棄。

26歲死者Shamriz的喪禮在特拉維夫附近舉行，有幾百人出席喪禮。他的兄弟致悼辭時，指Shamriz已做正確的事，但仍然被以軍遺棄和謀殺，而他的母親就指兒子堅強和聰明，並形容他是英雄，在地獄中度過70天。以色列傳媒報道，塔拉爾卡已於星期六落葬，海姆的喪禮就已安排在星期一舉行。

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