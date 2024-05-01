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國際
2024-05-01 15:42:28

以巴衝突｜警方局部清場 全美大學反戰示威 已有逾千人被捕 拜登頭痕(更新)

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警員進入校園清場。(美聯社)

警員進入校園清場。(美聯社)

17:33更新︰清場後大樓內部情況

美國多間大學的反戰示威繼續發酵，在最先爆發示威的哥倫比亞大學等一些學校，示威活動進一步升級。據美國傳媒統計，已有超過千人被捕。

哥倫比亞大學曼克頓校區的數十名示威者，昨在一幢教學樓前組成人鏈，封鎖入口，並在正門掛起橫額，上面寫有一名被以軍殺害的6歲巴勒斯坦小童名字。示威者表示學校滿足其要求才會離開，其要求包括哥大停止與以色列相關企業的資金往來、披露所有金融資產、赦免抗議學生。紐約警察昨晚進入哥倫比亞大學校園，展開驅散示威者和逮捕行動，期間出動配備長梯的特別車輛，經二樓的窗戶進入上述大樓清場，約2小時後完成清場行動，約100人被捕。

白宮國家安全委員會戰略溝通協調員柯比表示，總統拜登認為強行佔領校園建築是絕對錯誤的做法，這不是和平抗議，是不可接受的，一小部分學生不應該干擾其他學生的學術體驗和日常學習。

71％受訪者不滿拜登政府應對以巴衝突政策

在北卡羅來納大學教堂山分校昨日較早時的示威中，警察進入抗議營地逮捕約30人。在西北部的俄勒岡州，示威者佔領波特蘭州立大學的一座圖書館，校方促抗議者離開圖書館，並請求警方幫助。弗吉尼亞聯邦大學校方則表示，警方驅散了一場抗議活動。包括6名學生在內的13人，被控非法集會和非法闖入。

《紐約時報》報道，自4月18日哥倫比亞大學上百名抗議學生被逮捕以來，已有1,000多名抗議者在20多所美國校園被逮捕。美國有線電視新聞網絡(CNN)日前所做民調顯示，受訪的美國成年人中，高達71％不滿拜登政府應對以巴衝突的政策。在35歲以下受訪者中，不滿的比例達到81%。CNN並指，目前拜登的支持度為43%，落後對手特朗普6個百分點。分析相信，若拜登未能保住年輕選民及中間派人士選票，11月大選選情恐不樂觀。

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