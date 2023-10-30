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國際
2023-10-30 22:07:58

以巴衝突｜遭哈馬斯分子廚刀割喉險死 泰國外勞：恐懼不能磨滅

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以巴衝突｜泰國勞工Withawat Kunwong一邊摸著遭哈馬斯分子割傷的結疤傷口，一邊憶述當天的恐怖遭遇。(互聯網)

泰國是以色列外勞主要來源之一，大部分人在當地從事農業工作，在10月7日哈馬斯突襲以色列南部時，泰國外勞死亡及擄走人數在外國人當中為最多。泰國政府數據顯示，截至上周四，最少33名公民死亡，以及仍有18人被哈馬斯挾持。美國有線新聞網絡(CNN)記者到泰國訪問了死裡逃生的泰國勞工，30歲的Withawat Kunwong一邊摸著頸部結疤傷口，一邊憶述哈馬斯攻入其所住社區的情況。從他當時在網上直播的片段，可聽見遠處傳來爆炸聲，並冒出濃煙。Kunwong指，他躲藏了數小時，不幸遭一名穿著平民衣服的巴勒斯坦男子找到，他拒絕投降，對方用廚刀企圖割破他喉嚨。

Kunwong與那名襲擊者糾纏了一陣，被割破喉嚨後，以為劫數難逃，頸部大量流血。幸最後被其他外勞發現並治理傷口，他才撿回一命，並說那把廚刀不鋒利，那名襲擊者才無法一刀割破他喉嚨。雖然傷口已結疤，但Kunwong仍未能忘記襲擊當天經歷的恐懼，他的心理創傷仍未痊癒。

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以巴衝突｜「我只想兒子回來」

29歲的Manee Jirachart最後與家人聯絡是他躲進避難室匿藏，但網上其後出現的片段，家人見到他遭擄走。其父母受訪稱，希望兒子最終可平安回來。Jirachart於以色列南部一政府辦公室任清潔工，已在那裡工作了5年，其寄回來的薪金讓家人興建了漂亮的平房。父親Chumporn向記者說，「我沒有其他話想說，只想兒子回來。」

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