以巴衝突｜釀93死多傷 卡塔爾籲獨立調查以色列空襲加沙城難民收容所

以色列周六(10日)空襲加沙城一所收容巴勒斯坦難民的學校，造成近百人死亡、多人受傷，是以哈戰事爆發以來其中一次巴人死傷慘重的襲擊。阿拉伯國家、英國與歐盟等齊聲譴責，正努力斡旋衝突的卡塔爾呼籲國際社會進行獨立調查，支持以色列的美國則表示深切關注事件。

人體殘肢散落瓦礫

該所位於加沙城達拉杰區的學校清晨遭以軍空襲後猶如廢墟，人體殘肢、兒童玩具、燒焦雜物散落瓦礫堆中。巴勒斯坦民防部門指，學校收容約350個巴人家庭，低層是清真寺，事發時民眾正在早禱，襲擊造成93人死亡，包括11名兒童和6名女子。哈馬斯直斥襲擊是恐怖的犯罪行為，導致局勢危險地升級。其黎巴嫩盟友「真主黨」稱這是「可怕的屠殺」，背後支持哈馬斯及真主黨的伊朗亦譴責以色列進行「野蠻襲擊」。