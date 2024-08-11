以巴衝突｜釀93死多傷 卡塔爾籲獨立調查以色列空襲加沙城難民收容所

以色列周六(10日)空襲加沙城一所收容巴勒斯坦難民的學校，造成近百人死亡、多人受傷，是以哈戰事爆發以來其中一次巴人死傷慘重的襲擊。阿拉伯國家、英國與歐盟等齊聲譴責，正努力斡旋衝突的卡塔爾呼籲國際社會進行獨立調查，支持以色列的美國則表示深切關注事件。
人體殘肢散落瓦礫
該所位於加沙城達拉杰區的學校清晨遭以軍空襲後猶如廢墟，人體殘肢、兒童玩具、燒焦雜物散落瓦礫堆中。巴勒斯坦民防部門指，學校收容約350個巴人家庭，低層是清真寺，事發時民眾正在早禱，襲擊造成93人死亡，包括11名兒童和6名女子。哈馬斯直斥襲擊是恐怖的犯罪行為，導致局勢危險地升級。其黎巴嫩盟友「真主黨」稱這是「可怕的屠殺」，背後支持哈馬斯及真主黨的伊朗亦譴責以色列進行「野蠻襲擊」。
以色列：精確彈藥沒有嚴重破壞建築物
以軍聲稱，空襲目標是哈馬斯的指揮中心，殲滅19名哈馬斯及伊斯蘭聖戰武裝分子，又指使用的3枚精確彈藥沒有對建築物造成嚴重破壞，質疑哈馬斯誇大死傷數字。
賀錦麗：又一次太多平民死亡
埃及、卡塔爾、阿聯酋、沙特阿拉伯、土耳其、英法、歐盟等齊聲譴責以色列施襲，美國白宮發聲明指深切關注事件，強調自以哈衝突以來平民死傷太多。參選總統的賀錦麗在競選活動上形容「又一次有太多平民死亡的襲擊」，「我們要就人質問題達成協議，以及停火」。
以色列與真主黨衝突加劇
另一方面，以色列與黎巴嫩真主黨的衝突加劇，南黎邊境村莊艾泰尼特自上周四起遭受以色列多次空襲。約旦外長表示，不會容許國家成為以色列或伊朗的戰場，已通知雙方不要侵犯約旦的空域，對民眾構成安全風險。伊朗革命衛隊早前揚言，會執行最高精神領袖哈梅內伊的命令嚴懲以色列，為早前在德黑蘭遭暗殺的哈馬斯領袖哈尼亞報復。