以巴衝突｜雙方增至逾1900人死亡　以媒：哈馬斯屠殺約40嬰幼兒　部分遭斬首(有片)

以色列與巴勒斯坦武裝組織哈馬斯的衝突持續第四日，死亡人數增至逾1,900人。其中以色列死亡人數增至逾1,000人，包括155名士兵。加沙的死者增至900人，超過4,500人受傷，逾一半死者是婦孺，死者中亦有6名醫護人員及8名記者，哈馬斯亦證實2名高層官員在空襲中死亡。以軍星期二(10日)繼續派戰機空襲加沙地帶，大量建築倒塌，醫院迫滿傷者，以軍全面封鎖下，醫療物資出現短缺。聯合國指，加沙至少20萬人離流失所，已出現嚴重人道危機。
以軍：你可看到嬰兒和父母在臥室遭殺害
以色列軍隊首次允許媒體進入南部猶太屯墾區村莊卡法阿扎(Kfar Azza)，據指當地村民遭到哈馬斯大規模殺害，目前死亡人數待確認，但其中40名死者是嬰幼兒，部分被斬首。據《i24NEWS》報道，卡法阿扎可看到加沙走廊冒起的濃煙。當地據指遭大約70名哈馬斯武裝分子以槍彈和手榴彈襲擊，現場周圍是燒毀的房屋、散落的家具和燒毀的汽車，多處有中彈居民的遺體，有染血的嬰兒座及兒童衣服，目前還不清楚有多少人死亡，但有多達40名嬰兒和幼兒被殺，部分被斬首，軍人正逐家逐戶抬出平民遺體，為死者裹上屍袋移送。以色列國防軍少將Itai Veruf指：「這不是戰爭，也不是戰鬥，你可以看到嬰兒和父母在臥室，遭到武裝分子殺害，這是一場屠殺。」
i24NEWS Correspondent @Nicole_Zedek reports from Kibbutz Kfar Aza, a quarter-mile from the Gaza border, and recounts the atrocities that were committed in the small community which remains an active scene as soldiers clear booby traps and recover the bodies of dozens of victims pic.twitter.com/J4ZfWZQYHp— i24NEWS English (@i24NEWS_EN) October 10, 2023