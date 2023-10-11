以巴衝突｜雙方增至逾1900人死亡　以媒：哈馬斯屠殺約40嬰幼兒　部分遭斬首(有片)

以色列與巴勒斯坦武裝組織哈馬斯的衝突持續第四日，死亡人數增至逾1,900人。其中以色列死亡人數增至逾1,000人，包括155名士兵。加沙的死者增至900人，超過4,500人受傷，逾一半死者是婦孺，死者中亦有6名醫護人員及8名記者，哈馬斯亦證實2名高層官員在空襲中死亡。以軍星期二(10日)繼續派戰機空襲加沙地帶，大量建築倒塌，醫院迫滿傷者，以軍全面封鎖下，醫療物資出現短缺。聯合國指，加沙至少20萬人離流失所，已出現嚴重人道危機。

以軍：你可看到嬰兒和父母在臥室遭殺害

以色列軍隊首次允許媒體進入南部猶太屯墾區村莊卡法阿扎(Kfar Azza)，據指當地村民遭到哈馬斯大規模殺害，目前死亡人數待確認，但其中40名死者是嬰幼兒，部分被斬首。據《i24NEWS》報道，卡法阿扎可看到加沙走廊冒起的濃煙。當地據指遭大約70名哈馬斯武裝分子以槍彈和手榴彈襲擊，現場周圍是燒毀的房屋、散落的家具和燒毀的汽車，多處有中彈居民的遺體，有染血的嬰兒座及兒童衣服，目前還不清楚有多少人死亡，但有多達40名嬰兒和幼兒被殺，部分被斬首，軍人正逐家逐戶抬出平民遺體，為死者裹上屍袋移送。以色列國防軍少將Itai Veruf指：「這不是戰爭，也不是戰鬥，你可以看到嬰兒和父母在臥室，遭到武裝分子殺害，這是一場屠殺。」