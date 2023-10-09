以巴衝突｜雙方憤怒爆發 司機停車向哈馬斯分子遺體怒擲石 以色列軍臨加沙

以巴戰火重燃，英國廣播公司(BBC)記者Jonathan Beale稱，在鄰近哈馬斯控制地區加沙的以色列南部，哈馬斯分子的遺體在街上腐爛發臭，以色列的死者則早已獲確認身份並運走埋葬。他們見到有以色列司機駛經時停車，執起石頭擲向其中一名哈馬斯分子的遺體。他指邊界的兩方憤怒爆發。

另方面，以軍盡全力殲滅入侵攻擊的哈馬斯分子之際，哈馬斯亦不停地日夜向以色列發射火箭炮。以色列的先進防空「鐵穹防禦系統」已過度運作，無法攔截每一枚從加沙發射的火箭炮。以色列清剿入侵哈馬斯分子的行動，也似乎變成全面軍事行動，戰機不斷飛越上空並攻擊加沙裡面數百目標。Beale指以色列顯然有更多行動，坦克、部隊和裝甲車結集在鄰近加沙邊界，似乎是準備展開地面軍事行動進入加沙。