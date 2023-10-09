以巴衝突｜雙方憤怒爆發 司機停車向哈馬斯分子遺體怒擲石 以色列軍臨加沙

以巴戰火重燃，英國廣播公司(BBC)記者Jonathan Beale稱，在鄰近哈馬斯控制地區加沙的以色列南部，哈馬斯分子的遺體在街上腐爛發臭，以色列的死者則早已獲確認身份並運走埋葬。他們見到有以色列司機駛經時停車，執起石頭擲向其中一名哈馬斯分子的遺體。他指邊界的兩方憤怒爆發。
另方面，以軍盡全力殲滅入侵攻擊的哈馬斯分子之際，哈馬斯亦不停地日夜向以色列發射火箭炮。以色列的先進防空「鐵穹防禦系統」已過度運作，無法攔截每一枚從加沙發射的火箭炮。以色列清剿入侵哈馬斯分子的行動，也似乎變成全面軍事行動，戰機不斷飛越上空並攻擊加沙裡面數百目標。Beale指以色列顯然有更多行動，坦克、部隊和裝甲車結集在鄰近加沙邊界，似乎是準備展開地面軍事行動進入加沙。
以巴衝突｜以色列防長下令「全面封鎖」加沙 特別航班載後備軍回國
以色列防長加蘭特(Yoav Gallant)稱，已下令「全面封鎖」加沙——停電、停糧、停燃料。以色列控制了加沙空域及海岸線，限制人和物品經其邊境進出。埃及也控制其與加沙邊境的人士進出。另方面，以軍表示耶路撒冷和以色列多個地區今早響起防空警報，火箭炮從加沙射出；耶路撒冷傳出最少3次爆炸聲。各國加緊從以色列撤僑，而以色列則開出特別航班接載海外的後備軍回國，外長稱全球各地接到很多以色列人要求盡快回國，他們自願加入軍隊協助。以色列國防部稱，自上周六起，已招募30萬後備軍，是歷來最大規模動員。