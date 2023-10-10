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國際
2023-10-10 18:20:00

以巴衝突｜雙方逾1500人喪命　哈馬斯稱已達目標：對談判停火持開放態度

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《路透社》報導，哈瑪斯官員馬佐克（Mousa Abu Marzouk）接受《半島電視台》電話採訪時表示，哈瑪斯「已達到目標」。被問及是否願意與以色列討論可能的停火協議時，馬佐克表示，哈馬斯對「類似的協議」和「所有政治對話」持開放的態度。

以巴衝突爆發至今，雙方死亡人數已超過1500人。哈馬斯（Hamas）一名官員9日接受訪問時稱他們「已達到目標」，並表示對與以色列討論可能的停火協議持開放態度。《路透社》報道，哈馬斯官員馬佐克（Mousa Abu Marzouk）接受《半島電視台》電話採訪時表示，哈馬斯「已達到目標」。被問及是否願意與以色列討論可能的停火協議時，馬佐克表示，哈馬斯對「類似的協議」和「所有政治對話」持開放的態度。

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以色列國防軍空襲加薩走廊，將哈馬斯武裝分子趕出南部地區。（圖／美聯社）

以色列國防軍空襲加薩走廊，將哈馬斯武裝分子趕出南部地區。（圖／美聯社）

以色列總理：空襲加沙只是開端而已

哈馬斯7日從加薩走廊發射火箭炮突襲以色列，以色列隨即空襲加薩展開報復反擊。《CBS》報導，根據最新統計，雙方死亡人數已經超過1500人。以色列大使館發言人9日表示，死亡人數已激增至超過900位以色列人，且多數是平民；以色列國防軍發言人表示，另有2500人受傷。加沙衛生部稱，截至9日空襲已導致超過687人死亡，其中包括至少140名兒童，據稱有3700人受傷。 

以色列9日再宣布緊急召集30萬名預備役軍人，進一步加強外界對於以色列可能正考慮發動地面攻擊的臆測，且似乎驗證了以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）早前撂下的狠話，「空襲加沙只是開端而已」。另外，卡達外交部在美國的幫助下，7日以來正居間斡旋以巴之間的「換囚協議」。試圖以交換目前囚禁於以色列獄中的36名巴勒斯坦人，讓遭到哈馬斯俘虜的以色列婦女和兒童獲釋。而這項協調政正「積極進行」，但由於雙方拒絕讓步，目前沒有取得進展的跡象。外交部發言人安薩里（Al-Ansari）告訴《路透社》，「我們目前與各方保持持續接觸，我們的首要任務是結束流血、釋放囚犯並確保衝突得到遏制，不會對中東地區造成外溢效應」。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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