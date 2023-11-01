以巴衝突｜難民營遭轟擊 目擊者：7至8枚導彈突從天降

以色列打擊巴勒斯坦武裝組織哈馬斯持續空襲加沙，周二有難民營遭擊中，巴勒斯坦當局指造成最少50死150傷，哈馬斯則稱400人死傷。以方稱，行動擊殺了一名策劃10月7日突襲的哈馬斯指揮官和多名武裝分子。哈馬斯強烈否認有領袖身處難民營內，批評以方以此合理化轟炸平民、婦孺的罪行。生還者表示，當時正排隊買麵包，在毫無預警下，突然7至8枚導彈從天而降，「地面炸出了7至8個巨大坑洞，有很多人死了，殘肢散布周圍，就像世界末日」。

以巴衝突｜1948年第一次中東戰爭難民聚居地

位於北部的賈巴利亞(Jabalia)是加沙最大難民營，那裡居民可追溯到1948年以色列與阿拉伯國家戰爭導致流離失所的難民，他們聚居在該處陸續興建住宅樓宇和商舖等，逐漸形成社區。有民眾聽到導彈落地的巨響後跑到現場，形容情景恐怖，「兒童抱著其他受傷兒童逃跑，灰塵瀰漫空中；遺體掛在瓦礫上，很多都無法辨認，部分人流著血，也有人燒焦」。他又指民眾陷入恐慌，婦女在尖叫和感到慌亂，不知應該為失去孩子哭泣，抑或奔去尋找他們，當時很多孩子在社區裡玩耍。

以軍發言人受訪時指控哈馬斯分子一如以往躲藏在平民背後；被問及很多無辜平民居於難民營，他回答「這是戰爭的悲劇」，並促請平民離開往加沙南部。另外，以方稱周二地面戰鬥造成11名以軍死亡，自戰爭開打以來傷亡最嚴重一天。