以巴衝突｜音樂節發現至少260具遺體　醫護形容大屠殺　有觀眾躲灌木叢避禍(有片)

巴勒斯坦武裝組織哈馬斯(Hamas)周日(8日)大舉突襲以色列，越境俘擄以軍和平民等，事發時，其中在鄰近加沙走廊(Gaza Strip)的Kibbutz Re'im正在舉辦「超新星音樂節」(Supernova Festival)，參與的民眾慘遭哈馬斯組織以火箭炮和槍彈攻擊，現場尋獲至少260具遺體，救護人員形容猶如大屠殺。
報道指，周日黎明時分以色列國家警報鈴聲大作，音樂節觀眾警覺事態不對，哈馬斯組織切斷現場電源後，乘坐吉普車旋即向群眾開火。早前有現場影片見大批民眾驚慌失措逃竄，一邊尖叫一邊躲避槍砲攻擊，其中大多為年輕人。
片中年輕人生死未卜
網上亦流傳事發時有幾名年輕人躲藏於灌木叢中逃避哈馬斯組織人員的襲擊，他們伏於草叢神情肅穆，期間不時傳來炮火及槍聲。但報道未有交代這些年輕人最終是否安全。
網上另有影片可見音樂節場地於襲擊後一片狼藉，隨處可見有炮火痕跡，外圍多輛棄置的汽車，相信是屬於駕駛前來參加音樂節的民眾。
🇵🇸⚔️🇮🇱 | Videos muestran algunos de los sobrevientes, quienes filmaron unos jóvenes que se ocultaron en medio de unos arbustos para salvarse del ataque de los militantes de Hamás, en el festival de musical Supernova de Israel, donde asesinaron a 250 personas. pic.twitter.com/J6l80uOvbC— Darwin David 𝕏 (@cmdarwindavid) October 9, 2023