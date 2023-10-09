以巴衝突｜音樂節發現至少260具遺體　醫護形容大屠殺　有觀眾躲灌木叢避禍(有片)

巴勒斯坦武裝組織哈馬斯(Hamas)周日(8日)大舉突襲以色列，越境俘擄以軍和平民等，事發時，其中在鄰近加沙走廊(Gaza Strip)的Kibbutz Re'im正在舉辦「超新星音樂節」(Supernova Festival)，參與的民眾慘遭哈馬斯組織以火箭炮和槍彈攻擊，現場尋獲至少260具遺體，救護人員形容猶如大屠殺。

報道指，周日黎明時分以色列國家警報鈴聲大作，音樂節觀眾警覺事態不對，哈馬斯組織切斷現場電源後，乘坐吉普車旋即向群眾開火。早前有現場影片見大批民眾驚慌失措逃竄，一邊尖叫一邊躲避槍砲攻擊，其中大多為年輕人。