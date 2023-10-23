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國際
2023-10-23 15:20:00

以巴衝突｜馬克龍將赴以色列　巴黎1萬5千人上街頭撐巴勒斯坦

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據報導，在哈馬斯發動的襲擊中有30名法國公民罹難，目前仍有7人失蹤。

繼美國總統拜登等人後，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）辦公室宣布，將於24日訪問特拉維夫，與以色列總內塔尼亞胡舉行會談。據報，在哈馬斯發動的襲擊中有30名法國公民罹難，目前仍有7人失蹤。其中一名法國婦女已被確認為哈馬斯劫持的人質之一。馬克龍表示，其他人也被認為是人質，但尚未被證實。

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法國巴黎有1萬5千人走上街頭，聲援巴勒斯坦。（圖／美聯社）

法國巴黎有1萬5千人走上街頭，聲援巴勒斯坦。（圖／美聯社）

以色列誓言消滅加沙走廊的恐怖組織

以色列表示，大約2,500名恐怖分子參與了這場恐怖襲擊，其中1,500人已在以色列軍方的反擊下喪生。哈馬斯控制的加沙衛生部表示，自那時以來，加沙走廊已有4,600多名巴勒斯坦人（主要是平民）在以色列的無情轟炸中喪生。而以色列則反駁，其攻勢旨在摧毀哈馬斯的基礎設施，並誓言消滅統治加沙走廊的整個恐怖組織。以色列表示，他們的目標是哈馬斯活動的所有地區，同時尋求盡量減少平民傷亡。

馬克龍此行是在美國總統拜登（Joe Biden）、德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）、英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）和意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）之後的第5位西方國家元首。拜登日前也與這些領導人以及馬克龍和加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）就以巴衝突通了電話；而內塔尼亞胡還與馬克龍、西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）和荷蘭首相呂特（Mark Rutte）進行了額外通話，後者預計也將於24日訪問以色列。內塔尼亞胡表示，在所有談話中，他都強調以色列「消除哈馬斯的決心」，並表示以色列對哈馬斯的勝利也將是全世界的勝利。另一方面，法國巴黎也出現自以巴開戰以來的首次支援巴勒斯坦的示威抗議。大約1萬5千人聚集在共和廣場，表達對巴勒斯坦人的聲援，並呼籲停火，因為以色列對加沙的襲擊造成的死亡人數已上升至4,700多人。警方表示，這次抗議活動與其他抗議活動不同，是獲得授權的，在過去的幾天裡，法國各地的城市也批准了其他抗議活動。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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