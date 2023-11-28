以巴衝突｜馬斯克晤內塔尼亞胡　稱以方別無選擇須摧毀哈馬斯（有片）

馬斯克在訪問過程中，觀看長達44分鐘的短片，了解哈馬斯在10月7日突襲以色列期間的暴行。參觀結束後，馬斯克和內塔尼亞胡在社交媒體X上進行現場直播。馬斯克說，以色列也在加沙殺害平民，但重要的區別是，以色列試圖避免殺害平民，沒有表達出任何喜悅。

內塔尼亞胡表示，如果想要加沙人民安全、和平和更好的生活，就必須摧毀哈馬斯。 馬斯克表示認同，又稱願意在戰爭結束後幫助重建加沙。他又指，在戰爭中有平民傷亡是「不可避免」，以色列已在努力避免現平民傷亡。馬斯克在內塔尼亞胡陪同下，到10月7日遭哈馬斯突襲的村落視察。他在西裝外套內穿上防彈背心，由大批保安人員護送，期間他不時以手機拍攝。他又到多名死者的住所，包括擁有美以雙重國籍的4歲女童的住所，女童目睹父母遇害。

馬斯克：須採取一切措施阻止仇恨傳播

馬斯克還表示，以色列需要堅定地消滅恐怖分子和意圖謀殺的人，並將未來的戰後情景，與二戰後美國佔領德國和日本相提並論，稱以色列需要幫助那些留下來的人，指戰後德國和日本的復興，就是大規模戰爭後展開重建工作。他亦表示，必須採取一切必要措施，阻止仇恨傳播。

馬斯克的行程還包括與加沙人質家屬代表會晤，以及與戰時內閣部長甘茨和總統赫爾佐格會面。馬斯克早前回應一則指稱猶太人煽動仇恨白人的帖文，形容是「真實真相」，被外界批評他支持反猶太主義。赫爾佐格的辦公室補曾表示，總統將遊說馬斯克在X上採取行動反對反猶太主義。