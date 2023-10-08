以巴衝突｜黎巴嫩真主黨砲擊以色列「聲援」巴勒斯坦　以軍砲兵還擊

綜合外媒報道，黎巴嫩在8日向以色列沙巴農場地區發射迫擊砲，以色列目前也已展開反擊，朝黎巴嫩開火轟炸。

以色列國防軍發言人表示，黎巴嫩發射迫擊砲的目標為多夫山地區（Mount Dov）的沙巴農場（Shebaa Farms），並沒有造成人員傷亡。而以色列國防軍的砲兵目前正在攻擊黎巴嫩的南部地區，以回敬黎巴嫩。

2006年衝突後基本保持休戰狀態

以色列國防軍在聲明中表示，以色列國防軍一直在針對這種可能性採取準備措施，並將繼續在所有地區和任何必要的時間開展行動，以確保以色列平民的安全。

據悉黎巴嫩和以色列向來互相敵視，但自2006年衝突以來，兩國之間基本上保持了休戰狀態。不過近年來，黎巴嫩曾發動了幾宗小規模火箭襲擊，引發了以色列的報復性攻擊。