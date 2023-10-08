以巴衝突｜黎巴嫩真主黨砲擊以色列「聲援」巴勒斯坦　以軍砲兵還擊

綜合外媒報道，黎巴嫩在8日向以色列沙巴農場地區發射迫擊砲，以色列目前也已展開反擊，朝黎巴嫩開火轟炸。
以色列國防軍發言人表示，黎巴嫩發射迫擊砲的目標為多夫山地區（Mount Dov）的沙巴農場（Shebaa Farms），並沒有造成人員傷亡。而以色列國防軍的砲兵目前正在攻擊黎巴嫩的南部地區，以回敬黎巴嫩。
2006年衝突後基本保持休戰狀態
以色列國防軍在聲明中表示，以色列國防軍一直在針對這種可能性採取準備措施，並將繼續在所有地區和任何必要的時間開展行動，以確保以色列平民的安全。
據悉黎巴嫩和以色列向來互相敵視，但自2006年衝突以來，兩國之間基本上保持了休戰狀態。不過近年來，黎巴嫩曾發動了幾宗小規模火箭襲擊，引發了以色列的報復性攻擊。
黎巴嫩宣稱擁有沙巴農場主權
稍早前，黎巴嫩真主黨組織發表聲明，聲稱對使用迫擊砲襲擊事件負責，並稱這是「聲援」巴勒斯坦人民。聲明中提到，此次攻擊沙巴農場的三個以色列哨所，其中包括一個雷達站。該地區自 1967年以來一直被以色列佔領，黎巴嫩聲稱擁有這片土地的主權。
真主黨是一個什葉派伊斯蘭政治、軍事和社會組織，在黎巴嫩擁有相當的權力。與哈馬斯一樣，它也得到了以色列的宿敵伊朗的支持。據悉在哈馬斯襲擊以色列後，在黎巴嫩貝魯特南部郊區有大批民眾聚集，慶祝哈馬斯組織的軍事行動，真主黨支持者揮舞著該組織和巴勒斯坦旗幟。
對此以色列則警告真主黨，不要試圖插手以色列與哈馬斯的戰爭。
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