以巴衝突｜12歲巴勒斯坦男童　手持煙火遭以色列邊境警察遭擊斃(有片)

以色列警方發言人證實，一名12歲巴勒斯坦男童周二(12日)在被佔領的東耶路撒冷「舒阿法特難民營」，遭邊境警察開槍打死。以方指，當時有巴勒斯坦人向安全部隊投擲燃燒彈和燃放煙火，當地警方已對事件展開調查。

槍擊事件發生在穆斯林齋戒月的第三個晚上。以色列警方發言人表示，週二晚上有巴勒斯坦人直接向安全部隊投擲燃燒彈和燃放煙火，警察部隊對於難民營的暴力騷亂做出反應，一名警察向危及部隊的嫌疑人開槍。網上流傳懷疑事發時影片顯示，一名男孩將點燃的煙火舉過頭頂並指向城牆上方，然後聽到一聲槍響，男童應聲倒地。