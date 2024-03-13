以巴衝突｜12歲巴勒斯坦男童　手持煙火遭以色列邊境警察遭擊斃(有片)

以色列警方發言人證實，一名12歲巴勒斯坦男童周二(12日)在被佔領的東耶路撒冷「舒阿法特難民營」，遭邊境警察開槍打死。以方指，當時有巴勒斯坦人向安全部隊投擲燃燒彈和燃放煙火，當地警方已對事件展開調查。
槍擊事件發生在穆斯林齋戒月的第三個晚上。以色列警方發言人表示，週二晚上有巴勒斯坦人直接向安全部隊投擲燃燒彈和燃放煙火，警察部隊對於難民營的暴力騷亂做出反應，一名警察向危及部隊的嫌疑人開槍。網上流傳懷疑事發時影片顯示，一名男孩將點燃的煙火舉過頭頂並指向城牆上方，然後聽到一聲槍響，男童應聲倒地。
醫院：男童送院後證實傷重不治
耶路撒冷哈達薩醫院確認，周二一名來自東耶路撒冷舒法特難民營的12歲男童被送院救治，他身上有槍傷，在抵達醫院後證實傷重不治。以色列極右翼國家安全部長本格維爾(Itamar Ben-Gvir)對射殺男孩的士兵表示讚賞，聲稱他支持正在行動的邊防戰士，他們冒著生命危險，對抗數十名阿拉伯騷亂者，而這是打擊恐怖分子的正確方式。
警告：影片內容或會令人情緒不安
🇮🇱🇵🇸 🔴‼️ BREAKING: ISRAEL POLICE KILLS 12-YEAR-OLD PALESTINIAN— SVS NEWS AGENCY (@svsnewsagency) March 12, 2024
Israeli border police have shot dead a 12-year-old Palestinian boy at a refugee camp in east Jerusalem after the boy had lit fireworks in the “direction” of the police. pic.twitter.com/vyYStlCFRl