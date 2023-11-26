以巴衝突｜137輛物資卡車進入加沙 拜登稱停火時間有機會延長

以色列和哈馬斯協議暫時停火後，除了成功交換人質之外，還有137輛載滿物資的卡車也順利從埃及進入加沙走廊。 世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞表示，向加沙提供援助是「朝着正確方向邁出的一步」，但「還需要做更多」。他在X平台上發文表示：「我們呼籲可持續停火，以結束進一步的平民苦難。」 輸入12萬9千公升燃料和4卡車天然氣 援助機構表示，他們的目標是向加沙北部運送物資，該地區的醫院因為以色列的轟炸以及缺乏燃料而停止運作，當地平民無水可用，恐爆發傳染病。

到目前為止，以色列僅允許透過拉法（Rafah）過境點運送援助物資。聯合國人道事務協調廳（OCHA）表示，停火第一天，有200輛卡車被派往拉法過境點，聯合國巴勒斯坦難民救濟和工程處則卸下了137輛卡車的貨物。 聲明還稱，12萬9千公升燃料和4卡車天然氣已進入加沙，並補充說，數十萬人獲得了食品、水、醫療用品和其他基本人道物品的援助。巴勒斯坦紅新月會（PRCS）表示，他們收到了2輛救護車和85輛救援卡車，裝載人道主義援助物資，包括食品、水、醫療用品和藥品。