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國際
2023-11-26 09:45:57

以巴衝突｜137輛物資卡車進入加沙　拜登稱停火時間有機會延長

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以巴衝突｜137輛物資卡車進入加沙　拜登稱停火時間有機會延長

以色列和哈馬斯協議暫時停火後，除了成功交換人質之外，還有137輛載滿物資的卡車也順利從埃及進入加沙走廊。

世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞表示，向加沙提供援助是「朝着正確方向邁出的一步」，但「還需要做更多」。他在X平台上發文表示：「我們呼籲可持續停火，以結束進一步的平民苦難。」

輸入12萬9千公升燃料和4卡車天然氣

援助機構表示，他們的目標是向加沙北部運送物資，該地區的醫院因為以色列的轟炸以及缺乏燃料而停止運作，當地平民無水可用，恐爆發傳染病。

到目前為止，以色列僅允許透過拉法（Rafah）過境點運送援助物資。聯合國人道事務協調廳（OCHA）表示，停火第一天，有200輛卡車被派往拉法過境點，聯合國巴勒斯坦難民救濟和工程處則卸下了137輛卡車的貨物。

聲明還稱，12萬9千公升燃料和4卡車天然氣已進入加沙，並補充說，數十萬人獲得了食品、水、醫療用品和其他基本人道物品的援助。巴勒斯坦紅新月會（PRCS）表示，他們收到了2輛救護車和85輛救援卡車，裝載人道主義援助物資，包括食品、水、醫療用品和藥品。

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得知部份人質獲釋，以色列民眾開心跳舞慶祝。（圖／美聯社）

預計很快有第二批人質獲釋

自10月7日以巴開戰以來，這是雙方首次達成協議，人質獲釋的消息令以色列民眾為之振奮，許多人在街頭開心地跳舞慶祝。美國總統拜登也相當樂觀，他表示第一次交換人質只是開端，他透露到目前為止進展順利，在將美國公民帶回來之前，政府會繼續努力。

拜登還說，預計很快就可以得到第二批獲釋人質的名單，希望事情能如預期一般。至於美國公民何時能被釋放，他表示還不清楚，但「預計會發生」。

拜登表示，停火協議可能會再延長幾天，以便將50名人質帶回家，他告訴記者：「我認為很有機會延長停火」。

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文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

加沙 加沙 加沙 加沙 加沙 加沙 加沙 以巴衝突，雙方於本港下午1時起停火4日，首批釋放13人質換39名巴囚犯。（AP）
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