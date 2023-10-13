以巴衝突｜19歲網紅度假期間急飛回以色列參戰　為救同袍遭射殺陣亡

以色列與巴勒斯坦激進組織「哈馬斯」7日爆衝突，一名19歲女兵拉維特・阿薩亞格（Ravit Hana Assayag）原和家人在美國紐約過節，以巴衝突爆發後，立刻返國參戰，最終卻不幸陣亡。

據悉阿薩亞格不但是一名網紅，愛唱歌的她還會自己創作詞曲，同時還是一名專業化妝師。她也是家族兄弟姊妹中第三個加入以色列軍隊的人。

「她救了我們全隊的性命」

綜合外電報道，年僅19歲的阿薩亞格本來和家人在美國紐約過節，隸屬邊境防衛隊的她，在聽聞以色列遭到哈馬斯恐怖攻擊後，立刻返回以色列前線參戰。

7日在哈瑪斯武裝份子襲擊以色列南部雅基尼村（Yakhini）時，阿薩亞格在保護戰友和村民的過程中犧牲。她擊斃3名槍手，然而卻在衝進藏有敵人的木屋時遭到開槍擊中口部身亡。

指揮官霍尼格（Baruch Honig）在葬禮上哀悼並讚揚阿薩亞格的英勇：「我們以為他們都死了，開始清理該地區，阿薩亞格去了橄欖園裏的一個棚屋。她堅持要先進去，讓我掩護她。」