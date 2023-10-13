以巴衝突｜19歲網紅度假期間急飛回以色列參戰　為救同袍遭射殺陣亡

以色列與巴勒斯坦激進組織「哈馬斯」7日爆衝突，一名19歲女兵拉維特・阿薩亞格（Ravit Hana Assayag）原和家人在美國紐約過節，以巴衝突爆發後，立刻返國參戰，最終卻不幸陣亡。
據悉阿薩亞格不但是一名網紅，愛唱歌的她還會自己創作詞曲，同時還是一名專業化妝師。她也是家族兄弟姊妹中第三個加入以色列軍隊的人。
「她救了我們全隊的性命」
綜合外電報道，年僅19歲的阿薩亞格本來和家人在美國紐約過節，隸屬邊境防衛隊的她，在聽聞以色列遭到哈馬斯恐怖攻擊後，立刻返回以色列前線參戰。
7日在哈瑪斯武裝份子襲擊以色列南部雅基尼村（Yakhini）時，阿薩亞格在保護戰友和村民的過程中犧牲。她擊斃3名槍手，然而卻在衝進藏有敵人的木屋時遭到開槍擊中口部身亡。
指揮官霍尼格（Baruch Honig）在葬禮上哀悼並讚揚阿薩亞格的英勇：「我們以為他們都死了，開始清理該地區，阿薩亞格去了橄欖園裏的一個棚屋。她堅持要先進去，讓我掩護她。」
父曾勸女兒留在美國過節
霍尼格說，如果不是她身先士卒衝進去，我們一定會被全部殲滅：「她救了我們全隊的性命。」
拉維特的父親西蒙（Shimon Assayag）心碎表示：「她才華洋溢，年僅19歲，不但是一名專業化妝師，甚至還身兼歌手和詞曲創作人。」
西蒙回憶道，當初拉維特大可不必從軍，能選擇以其他形式服役，但她卻堅持加入部隊，西蒙也透露曾勸女兒留在美國過節，但拉維特仍堅持回國參戰，並說：「爸爸，我現在有了另一個家，名字是邊境衛隊，我得回去找他們。」
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