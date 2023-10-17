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國際
2023-10-17 17:40:00

以巴衝突｜21歲加拿大男子為救未婚妻　以肉身擋手榴彈爆炸身亡

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艾普斯坦 (Netta Epstein) 是一名21歲的以色列人，擁有加拿大國籍，其家人向媒體證實他的事蹟。

以巴戰爭造成許多無辜平民慘死，加拿大政府證實已有5名公民喪生。其中一名21歲的男子為救未婚妻，竟以肉身擋手榴彈身亡，其英勇行為令人感動。艾普斯坦 (Netta Epstein) 是一名21歲的以色列人，擁有加拿大國籍，其家人向媒體證實他的事蹟。

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艾普斯坦的母親哀痛表示，兒子有一顆偉大的心。（圖／翻攝自X）

艾普斯坦的母親哀痛表示，兒子有一顆偉大的心。（圖／翻攝自X）

為救未婚妻 用身體擋手榴彈

據外媒報道，艾普斯坦和未婚妻莎維特（Irene Shavit）住在奇布茲，這是位於以色列南部內蒂沃特和斯德洛特之間的農業社區，約有750人生活在此，對於這裡的居民來說，火箭彈的威脅並不稀奇。7日當天，艾普斯坦的母親收到兒子的簡訊，表示他們聽到許多騷動，發生了槍擊事件，他們躲在一處防空避難洞裡。那時誰都沒有意識到這是一場由哈馬斯發動的襲擊，艾普斯坦的母親只能透過簡訊與兒子保持聯繫，但最終，槍手衝進艾普斯坦的公寓，並投擲了手榴彈。事後莎維特告訴她，艾普斯坦為了救莎維特，不惜跳到手榴彈上面，用身體擋住了爆炸，犧牲了自己的生命。

艾普斯坦的母親說，她還記得在911發生時，她正懷著艾普斯坦，那時她心中還想：「我真誠地希望，當我的孩子來到這個世界上時，我們不會面臨這樣的事情。」如今兒子在哈馬斯襲擊中喪命，她哀痛地表示，艾普斯坦有一顆偉大的心。據悉艾普斯坦和奇布茲的其他50多位居民的屍體仍在確認中。而他的母親還表示，她的侄子也住在兒子家附近，自從襲擊事件以來就下落不明。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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