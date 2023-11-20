以巴衝突｜28名早產嬰兒從希法醫院送往埃及 以色列播片指證哈馬斯押人質進醫院

加沙最大醫院希法醫院被世衛人員形容「死亡地區」，以軍上周起進入希法醫院掃蕩，指是要鏟除哈馬斯匿藏地點，導致病人和職員慌忙撤離。約30名情況危急嬰兒被留在院內，加沙衛生部門證實有28名嬰兒已撤走並送往埃及。另外，以色列指控巴勒斯坦武裝組織哈馬斯利用加沙最大希法醫院作為據點，周日公開一段影片加以證明。以軍提供的醫院閉路電視片段可見，有持槍武裝分子分別將兩名疑似人質押進希法醫院收藏，其中一人受傷躺在擔架床上。醫院職員看來感到驚訝。以軍又反駁哈馬斯指一名19歲以軍女兵死於空襲中，實際是哈馬斯殺死了她。

閉路電視片段的攝錄時間顯示，是10月7日哈馬斯突襲以色列南部當天，一群人押著一名男子進入醫院，一旁的醫院職員轉身觀望，似乎對一群人突然湧入感驚訝。槍手將那名男子帶到一個房間。另有畫面顯示，一群人用擔架床將一名受傷男子送入房，旁邊有一名穿平民衣服的男子持有步槍。以軍指兩名人質分別是在當地打工的泰國人和尼泊爾人。另外，19歲女兵Noa Marciano遺體上周在希法醫院附近被發現，以軍稱法醫的驗屍指她從空襲所受的傷並不致命；根據可靠情報，那名女兵起初被帶到醫院附近安全屋，空襲受傷送院，但在裡面遭另一名哈馬斯分子殺死，並非如哈馬所說死於空襲。

以巴衝突｜哈馬斯否認醫院地底設指揮中心 以軍另公開軍方機械人於11月16日和17日拍攝的片段，指在希法醫院地下10米發現一條55米長的隧道，稱聲那裡是哈馬斯指揮中心。隧道內有樓梯、防爆門，還有狙擊手使用的射擊洞，用來阻止以軍進入，又指仍在搜查隧道的路線。對於以方的指控，加沙衛生部門稱，未能證實片段的真偽，又指以方要為加沙醫療服務崩潰負全責。哈馬斯發言人則反駁指醫院沒有武裝分子，從未隱瞞過醫院有隧道沿著加沙街道長達數百公里。