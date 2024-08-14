以巴衝突｜4天大龍鳳胎與母被炸死 父正登記取出世紙聞噩耗

以色列進攻巴勒斯坦加沙地區持續多月，戰火無情下，一名剛喜獲龍鳳胎寶寶的父親正在政府辦公室登記兩人出生取出世紙時，卻驚聞噩耗；他所住社區遭炮彈空襲，出生僅4天的龍鳳胎與妻子，以及他們祖母被炸死。
哭腫雙眼的Mohammed Abu al-Qumsan周二向記者展示兒子Asser和女兒Ayssel的出世紙，「我不知發生甚麼事，獲告知炮彈擊中我的寓所」，還未有時間慶祝孩子的出生，已為他們舉行葬禮。報道指，Abu al-Qumsan一家按照以軍指示從加沙城撤走，到了加沙地帶的中部Deir al Balah避難，家人卻逃不過死劫。另外，加沙當局指在周二深夜至周三的攻擊中，最少17人死亡，包括5名年齡介乎2至11歲的兒童和他們父母。
以巴衝突｜以軍稱哈馬斯分子匿藏民居
巴勒斯坦組織哈馬斯去年10月7日突襲以色列造成約1,200人死亡震驚國際，有出席音樂節的年輕人遭殘酷殺害，也有老弱婦孺被擄走。以色列誓言要剿滅哈馬斯，惟對加沙的軍事行動也造成無數平民死傷。以方聲稱哈馬斯在人口稠密的地區作戰，武裝成員匿藏在民居。過去數周，已有數個避難所遭以方炮彈擊中。上周六，一間收容逃難巴人的學校受襲，約100人死亡。哈馬斯的加沙衛生部門稱，至今已有逾39,890名巴人死於以軍的行動，另有92,152人受傷。