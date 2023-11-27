以巴衝突｜4歲美國女童獲釋　哈馬斯有意延長停火協議

加沙人道停火第三天，以色列和巴勒斯坦武裝組織哈馬斯按協議釋放部分被扣押人員。哈馬斯釋放第三批17名人質，包括13名以色列人，3名泰國人和1名持有俄羅斯和以色列雙重國籍的人質。據報哈馬斯願意延長停火2至4天。以色列總理內塔尼亞胡稱若有更多人質獲釋，他願意配合。

哈馬斯釋放的13名以色列經紅十字會協助返回以色列後，當中84歲女人質由直升機送院接受檢查。其餘獲釋人質就前往埃及。以色列當局其後表示，39名被關押的巴勒斯坦人已經獲釋。哈馬斯表示，他們釋放一名擁有俄羅斯國籍的人質，為了向莫斯科在這場戰爭抱持的立場表達感謝。