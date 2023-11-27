以巴衝突｜4歲美國女童獲釋　哈馬斯有意延長停火協議

加沙人道停火第三天，以色列和巴勒斯坦武裝組織哈馬斯按協議釋放部分被扣押人員。哈馬斯釋放第三批17名人質，包括13名以色列人，3名泰國人和1名持有俄羅斯和以色列雙重國籍的人質。據報哈馬斯願意延長停火2至4天。以色列總理內塔尼亞胡稱若有更多人質獲釋，他願意配合。
哈馬斯釋放的13名以色列經紅十字會協助返回以色列後，當中84歲女人質由直升機送院接受檢查。其餘獲釋人質就前往埃及。以色列當局其後表示，39名被關押的巴勒斯坦人已經獲釋。哈馬斯表示，他們釋放一名擁有俄羅斯國籍的人質，為了向莫斯科在這場戰爭抱持的立場表達感謝。
另外，美國總統拜登表示，哈馬斯釋放的人質中包括一名4歲美國女童，是首位獲釋的美國人質。拜登說，女童目前安全，正身處以色列。他指，女童的父母在哈馬斯突襲當天被殺，她經歷的事情難以想像。拜登強調會繼續致力讓其他人質獲釋，並希望人道停火會延長。以色列公布最新一批獲釋名單，其中一名年紀最小的人質是4歲女童Abigail Edan，她擁有以色列與美國雙重國籍。
內塔尼亞胡歡迎延長停火 但會繼續軍事行動
與哈馬斯關係密切的消息人士周日（26日）透露，與以色列目前在加薩休戰的協議於周一（27日）到期後，哈馬斯願意延長停火2至4天，此舉有可能確保20至40名以色列人質獲釋。
以色列政府消息人士指，戰時內閣在星期日傍晚開會，商討是否延長臨時停火期，以方提出的要求不變，即哈馬斯每釋放10名人質，便可以延長停火1日。總理內塔尼亞胡指，如果有更多人質獲釋，他歡迎延長停火期，但亦再次表明未來仍會恢復軍事行動，並於周日與拜登通電話時已經再次表明這一點。內塔尼亞胡到以軍在加沙的前綫部隊視察時重申，目標是消滅哈馬斯、令所有人質重獲自由及確保加沙不再對以色列構成威脅，強調以色列會繼續行動，直至取得勝利，沒有甚麼能阻止他們。