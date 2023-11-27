熱門搜尋:
金馬獎2023 社內相親 姜濤 叱咤2023 朗然 尹光 聖誕節2023 MIRROR 床蝨 白日之下 流感 年少日記 曉柏峰 騙案 區議會選舉2023 以巴衝突 大閘蟹2023 政府工 新股IPO 網上熱話 香港夜繽紛 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 恒生指數 吳欣盈
Ad Block Ad Block
返回
國際
2023-11-27 11:15:00

以巴衝突｜4歲美國女童獲釋　哈馬斯有意延長停火協議

分享：
4歲美國女童獲釋，哈馬斯有意延長停火協議。(網上圖片)

4歲美國女童獲釋，哈馬斯有意延長停火協議。(網上圖片)

加沙人道停火第三天，以色列和巴勒斯坦武裝組織哈馬斯按協議釋放部分被扣押人員。哈馬斯釋放第三批17名人質，包括13名以色列人，3名泰國人和1名持有俄羅斯和以色列雙重國籍的人質。據報哈馬斯願意延長停火24天。以色列總理內塔尼亞胡稱若有更多人質獲釋，他願意配合。

哈馬斯釋放的13名以色列經紅十字會協助返回以色列後，當中84歲女人質由直升機送院接受檢查。其餘獲釋人質就前往埃及。以色列當局其後表示，39名被關押的巴勒斯坦人已經獲釋。哈馬斯表示，他們釋放一名擁有俄羅斯國籍的人質，為了向莫斯科在這場戰爭抱持的立場表達感謝。

另外，美國總統拜登表示，哈馬斯釋放的人質中包括一名4歲美國女童，是首位獲釋的美國人質。拜登說，女童目前安全，正身處以色列。他指，女童的父母在哈馬斯突襲當天被殺，她經歷的事情難以想像。拜登強調會繼續致力讓其他人質獲釋，並希望人道停火會延長。以色列公布最新一批獲釋名單，其中一名年紀最小的人質是4歲女童Abigail Edan，她擁有以色列與美國雙重國籍

哈馬斯釋放了17名人質。(AP)

哈馬斯釋放了17名人質。(AP)

內塔尼亞胡歡迎延長停火 但會繼續軍事行動

與哈馬斯關係密切的消息人士周日（26日）透露，與以色列目前在加薩休戰的協議於周一（27日）到期後，哈馬斯願意延長停火24天，此舉有可能確保2040名以色列人質獲釋。

Ad Block

以色列政府消息人士指，戰時內閣在星期日傍晚開會，商討是否延長臨時停火期，以方提出的要求不變，即哈馬斯每釋放10名人質，便可以延長停火1日。總理內塔尼亞胡指，如果有更多人質獲釋，他歡迎延長停火期，但亦再次表明未來仍會恢復軍事行動，並於周日與拜登通電話時已經再次表明這一點。內塔尼亞胡到以軍在加沙的前綫部隊視察時重申，目標是消滅哈馬斯、令所有人質重獲自由及確保加沙不再對以色列構成威脅，強調以色列會繼續行動，直至取得勝利，沒有甚麼能阻止他們。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受