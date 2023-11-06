以巴衝突｜8歲女童證遭哈馬斯挾持 父曾稱愛女「死亡是祝福」好過擄走受苦

巴勒斯坦武裝組織哈馬斯10月7日突襲以色列南部，超過200人被擄走作人質。來自愛爾蘭、定居於以南社區貝里(Be'eri)的Thomas Hand襲擊後受訪稱，當時在朋友家裡留宿的8歲女兒Emily Hand遇害，但愛護女兒的他慶幸女兒死去，稱「死亡是祝福」，因不想年紀細小的她遭受被哈馬斯擄走的苦難。惟Thomas的惡夢卻成真，以色列通知Emily的家屬，她與朋友兩母女現時均遭哈馬斯挾持。相信Thomas聽到此消息將是晴天霹靂。
以巴衝突｜10月31日獲告知很大機會被綁架
Emily的姊姊Natalie Hand向以色列電視台Channel 12稱，「我們被告知她被殺，正在哀悼。10月31日卻獲悉她很大機會被綁架。」主持問她有甚麼想對Emily說，萬一她能聽到這段訪問，她說：「我想告訴你(Emily)，我們會盡全力救你回來。我們知道你遭挾持。我們非常愛你和掛念你。」Natalie又稱，Emily的朋友和母親也似乎遭擄走。
Thomas襲擊後數天接受美國有線新聞網絡(CNN)訪問，淚流不止地說，以色列當局稱發現Emily，她死了，「我當時叫『好！』」又說：「她一是死，一是被擄去加沙……那比死還糟」，「他們(人質)沒食物、沒水，她會被困在不知擠了多少人的黑房，每分每秒擔驚受怕，至不知何年何月何日，所以死亡是祝福。那絕對是祝福」。