以巴衝突｜8歲英女童死亡 父淚崩受訪︰寧願她死好過被俘虜「死亡是祝福」(有片)

Emily父親Thomas Hand於30年前在貝里基布茲做義工，一住便愛上該寧靜又充滿大自然氣息的農業社區，之後落地生根。在妻子數年前癌逝後，剩下他跟Emily相依為命，沒料平靜日子日前驟然告終。Thomas向CNN哀憶，貝里基布茲於上周六早上約6時30分被哈馬斯襲擊並與以軍交火長達12小時，事發前Emily沒在家睡，而是罕有地去了鄰居朋友家裡過夜，這一去竟是永別。

以巴衝突令無數無辜平民死亡，其中一名死者是英籍8歲女童Emily Hand。事發時她在加沙邊界社區貝里基布茲(Kibbutz Be'eri)好夢正酣，但大批哈馬斯分子闖入瘋狂殺戮並擄走人質。Emily失蹤兩日後證實死亡，其父親接受美國CNN訪問時禁不住落淚，稱收到女兒死亡的消息時忍痛叫「好」，認為女兒被殺，總好過被俘虜，面對小女孩無法承受的恐懼與苦楚。

Thomas憶述，當日早上區內響起警報，他因習以為常，起初不太擔心，「直至我聽到槍聲，當時已經太遲。若我早點知道，我會跑去找Emily，找她朋友母女，一起逃回我家。但當我知道發生何事時，一切已經太遲。」Thomas未能聯絡女兒及她朋友，而因槍聲隆隆，他無法外出，「我要為Emily設想，她已失去母親，我不能冒險讓她連父親也失去」。

以巴衝突｜慈父哭斷腸︰我當時叫「好！」這已是最好結果

最終以軍取回控制權，把包括Thomas在內的居民疏散至酒店，卻不見Emily身影。兩日後傳來壞消息，早有心理準備的Thomas得知女兒遺體已尋獲，他激動說︰「我當時叫『好！』，我還微笑，因為這已是所有可能性中的最好消息」。Thomas不住淌淚，「她一是死，一是被擄去加沙……那比死還糟」，「他們(人質)沒食物、沒水，她會被困在不知擠了多少人的黑房，每分每秒擔驚受怕，至不知何年何月何日」。他哽咽道出最女兒最後的愛︰「死亡是祝福，絕對是祝福」。

貝里基布茲住有約1,100人，據報有逾120名居民被哈馬斯殺死，另有多人被擄走。哈馬斯離開後，留下處處的子彈洞及血跡，以及無數倒斃在睡房內的平民屍骸，平靜小社區再也難復舊貌。

貝里基布茲(Kibbutz Be'eri)受哈馬斯襲擊後淪為地獄︰