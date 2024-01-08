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國際
2024-01-08 12:35:26

以巴衝突｜9歲戰地小記者無懼死亡記錄巴人苦難 冀外界關注加沙窘境

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9歲小記者賈穆斯以替巴勒斯坦人發聲為己任。(互聯網)

9歲小記者賈穆斯以替巴勒斯坦人發聲為己任。(互聯網)

以色列與巴勒斯坦武裝組織哈馬斯去年10月初爆發戰事，至今逾3個月，一名年僅9歲的加沙女童拿起咪高峰當戰地記者，記錄她逃難過程中身邊遇到的人和事，引來全球各地民眾關注。

吸數十萬粉絲

埃及媒體報道，這名9歲巴勒斯坦女童名為賈穆斯(Lama Abu Jamous)，她與家人先逃到加沙南部的汗尤尼斯，之後又逃到更南部，接近與埃及邊界的拉法。她一路上用母親的智能手機錄製周圍環境的影片，並傳送到Instagram分享，吸引全球數十萬粉絲追蹤。

採訪兒童和老人

賈穆斯在IG檔案照中，戴著印有「PRESS」字樣的頭盔，小小年紀身處於危機四伏的戰地中，透過圖像讓外界知道戰爭的殘酷。她拿起咪高峰，採訪巴人兒童和老年人，並以自己一天的生活，記錄加沙難民營裡的窘境。她希望藉著這些紀錄片，引起外界對巴人處境的關注，也期待這些紀錄能為巴人帶來積極的改變。

賈穆斯走在飽受戰爭蹂躪的街道上，沒畏懼死亡的威脅。她以小女孩的視角，將加沙難民在艱苦時刻表現出來的堅韌意志、帶著悲傷眼神和歡顏，顯現在一張張的照片中。

賈穆斯在IG發布她採訪巴人的影片，有網民讚揚她是「英雄」。(互聯網) 接受賈穆斯訪問的巴勒斯坦女子講述其慘況，包括自己兩名姊姊在戰爭中喪生，自己受重傷須截肢。(互聯網) 賈穆斯面帶笑容，訪問半島電視台加沙採訪辦事處主任的巴勒斯坦記者達杜赫。(互聯網) 半島電視台巴勒斯坦記者達杜赫向賈穆斯講述情況。(互聯網) 半島電視台巴勒斯坦記者達杜赫向賈穆斯講述情況。(互聯網)

冀外界知悉加沙兒童窘境

賈穆斯的影片也呈現加沙兒童每天面臨的窘境，包括匱乏的食物、醫療用品和生活必需品等，同時他們也因戰爭而失掉受教育機會。

賈穆斯有許多攝影作品是與戰地記者合影。例如，她訪問過擔任半島電視台加沙採訪辦事處主任的巴勒斯坦記者瓦爾‧達杜赫(Wael Al-Dahdouh)。他因以色列對加沙持續轟炸的報道而揚名國際，其妻女、媳婦和兩名孫兒已於戰爭中喪命，同為半島電視台記者的兒子也在乘車採訪期間遇難。

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