以巴衝突｜9歲戰地小記者無懼死亡記錄巴人苦難 冀外界關注加沙窘境

以色列與巴勒斯坦武裝組織哈馬斯去年10月初爆發戰事，至今逾3個月，一名年僅9歲的加沙女童拿起咪高峰當戰地記者，記錄她逃難過程中身邊遇到的人和事，引來全球各地民眾關注。

吸數十萬粉絲

埃及媒體報道，這名9歲巴勒斯坦女童名為賈穆斯(Lama Abu Jamous)，她與家人先逃到加沙南部的汗尤尼斯，之後又逃到更南部，接近與埃及邊界的拉法。她一路上用母親的智能手機錄製周圍環境的影片，並傳送到Instagram分享，吸引全球數十萬粉絲追蹤。

採訪兒童和老人

賈穆斯在IG檔案照中，戴著印有「PRESS」字樣的頭盔，小小年紀身處於危機四伏的戰地中，透過圖像讓外界知道戰爭的殘酷。她拿起咪高峰，採訪巴人兒童和老年人，並以自己一天的生活，記錄加沙難民營裡的窘境。她希望藉著這些紀錄片，引起外界對巴人處境的關注，也期待這些紀錄能為巴人帶來積極的改變。