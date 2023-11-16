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國際
2023-11-16 15:48:00

以巴衝突｜BBC就誤報以軍襲醫護及說阿語者致歉　被指或致仇恨誤解等(有片)

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BBC就誤報以軍襲醫護及說阿語者致歉，被指或致仇恨誤解等。(YouTube)

BBC就誤報以軍襲醫護及說阿語者致歉，被指或致仇恨誤解等。(YouTube)

英國廣播公司(BBC)周三(15)因錯誤報道作出道歉，內容有關新加坡主播曲解《路透社》(Reuters)消息，誤指以色列國防軍對哈馬斯的軍事行動中，「攻擊加沙醫院醫護人員和說阿拉伯語的人」。事件被指可能導致對以色列及猶太人的仇恨、誤解及攻擊。

綜合報道，BBC位於新加坡的主播兼資深記者Monica Miller在引述《路透社》報道時，表示以色列士兵攻入位於加沙的希法醫院(Al-Shifa Hospital)，「他們的攻擊目標包括醫院裡的醫護人員以及會說阿拉伯語的人」。事實上，《路透社》發出的快訊，是指以色列國防軍攜同醫療團隊以及懂阿拉伯語的人，一同進入希法醫院。以軍還攜帶嬰兒保溫箱、醫療物資、食物前往希法醫院，因為加沙地區人民使用阿拉伯語，所以現場需要能夠溝通的人員，以避免溝通不良。

以軍還攜帶註明「醫療物資」的物品到希法醫院。(Reuters)

以軍還攜帶註明「醫療物資」的物品到希法醫院。(Reuters)

猶太人社群批BBC嚴重誤報或釀仇恨誤解

《路透社》隨後在更詳細的報道中，引述以色列軍方的發言：「以色列國防軍中包括醫療團隊和講阿拉伯語的人員，他們經過專門訓練，為應對這種複雜而敏感的環境做好準備，目的是為免對平民造成傷害。」

BBC隨後針對錯誤報道發布更正：「我們錯誤地引用了路透的報道，我們對此一錯誤表示歉意，這個報道低於我們通常的編輯標準。事件的正確版本已在幾分鐘後播出。」

據英國《每日郵報》報道，錯誤報道事件在猶太人社群引發強烈反彈，指這項嚴重誤報可能導致現今高度動蕩的局勢下，造成以色列及操阿拉伯語的人的仇恨、誤解及攻擊。

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