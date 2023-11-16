以巴衝突｜BBC就誤報以軍襲醫護及說阿語者致歉　被指或致仇恨誤解等(有片)

BBC就誤報以軍襲醫護及說阿語者致歉，被指或致仇恨誤解等。(YouTube)

英國廣播公司(BBC)周三(15日)因錯誤報道作出道歉，內容有關新加坡主播曲解《路透社》(Reuters)消息，誤指以色列國防軍對哈馬斯的軍事行動中，「攻擊加沙醫院醫護人員和說阿拉伯語的人」。事件被指可能導致對以色列及猶太人的仇恨、誤解及攻擊。

綜合報道，BBC位於新加坡的主播兼資深記者Monica Miller在引述《路透社》報道時，表示以色列士兵攻入位於加沙的希法醫院(Al-Shifa Hospital)，「他們的攻擊目標包括醫院裡的醫護人員以及會說阿拉伯語的人」。事實上，《路透社》發出的快訊，是指以色列國防軍攜同醫療團隊以及懂阿拉伯語的人，一同進入希法醫院。以軍還攜帶嬰兒保溫箱、醫療物資、食物前往希法醫院，因為加沙地區人民使用阿拉伯語，所以現場需要能夠溝通的人員，以避免溝通不良。