熱門搜尋:
玫瑰崗中學 以巴衝突 曾憲哲 施政報告2023 冰上火花 綠色債券 陳卓賢 Lolly Talk 大閘蟹2023 網上熱話 繪麗奈 流感 天氣 居屋2023 鍾培生 恒大 香港夜繽紛 JPEX 福島核污水 好去處 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤
Ad Block Ad Block
返回
國際
2023-10-14 16:27:00

以巴衝突｜《BBC》團隊遭以國警方持槍拖出車外盤查

分享：

《BBC》報導，《BBC》記者圖通吉（Muhannad Tutunji）、阿布迪亞布（Haitham Abudiab）以及阿拉伯語採訪團隊13日乘坐採訪車，準備前往以色列特拉維夫的飯店時，半路遭到警方攔查。儘管車身貼有媒體的標誌，他們仍被要求全員下車，並被推到牆上盤查。

記者陳怡伶／綜合報導

以巴衝突爆發，記者與攝影師冒著生命危險赴戰地採訪。沒想到竟傳出《BBC》採訪團隊遭以色列警方暴力盤查。記者被拖出車外以槍指著壓制在牆邊。當記者試圖拍攝時，手機更遭到搶走扔掉，引發《BBC》的抗議。

《BBC》報導，《BBC》記者圖通吉（Muhannad Tutunji）、阿布迪亞布（Haitham Abudiab）以及阿拉伯語採訪團隊13日乘坐採訪車，準備前往以色列特拉維夫的飯店時，半路遭到警方攔查。儘管車身貼有媒體的標誌，他們仍被要求全員下車，並被推到牆上盤查。

圖通吉與阿布迪亞布表示，他們下車後隨即向警方出示了記者證，但對方仍用槍指著採訪團隊，要求他們趴在牆上接受盤查。圖通吉說，當他拿起手機試圖拍攝時，他的手機被對方搶走、扔在地上，動作之間警方還攻擊了他的脖子。

《BBC》在聲明中嚴正指出，「記者必須要能夠自由的報導以色列和加薩的衝突」。目前以色列警方尚未針對此事給出回應。

《路透社》攝影記者伊薩姆·阿卜杜拉遭砲彈擊中不幸殉職。（圖／美聯社）

以色列13日向黎巴嫩南部發動空襲，炮彈擊中了外媒的採訪團隊，造成《路透社》攝影記者伊薩姆·阿卜杜拉（Issam Abdallah）殉職，另外造成來自《路透社》、《半島電視台》和《法新社》的6名記者重傷。網傳畫面顯示，《路透社》的攝影機疑似遭砲彈擊中，畫面突然一片灰濛濛，還能聽到有女記者尖叫稱自己腳沒知覺了，現場一片混亂。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受