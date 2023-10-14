以巴衝突｜《BBC》團隊遭以國警方持槍拖出車外盤查

《BBC》報導，《BBC》記者圖通吉（Muhannad Tutunji）、阿布迪亞布（Haitham Abudiab）以及阿拉伯語採訪團隊13日乘坐採訪車，準備前往以色列特拉維夫的飯店時，半路遭到警方攔查。儘管車身貼有媒體的標誌，他們仍被要求全員下車，並被推到牆上盤查。

記者陳怡伶／綜合報導

以巴衝突爆發，記者與攝影師冒著生命危險赴戰地採訪。沒想到竟傳出《BBC》採訪團隊遭以色列警方暴力盤查。記者被拖出車外以槍指著壓制在牆邊。當記者試圖拍攝時，手機更遭到搶走扔掉，引發《BBC》的抗議。

《BBC》報導，《BBC》記者圖通吉（Muhannad Tutunji）、阿布迪亞布（Haitham Abudiab）以及阿拉伯語採訪團隊13日乘坐採訪車，準備前往以色列特拉維夫的飯店時，半路遭到警方攔查。儘管車身貼有媒體的標誌，他們仍被要求全員下車，並被推到牆上盤查。

圖通吉與阿布迪亞布表示，他們下車後隨即向警方出示了記者證，但對方仍用槍指著採訪團隊，要求他們趴在牆上接受盤查。圖通吉說，當他拿起手機試圖拍攝時，他的手機被對方搶走、扔在地上，動作之間警方還攻擊了他的脖子。

《BBC》在聲明中嚴正指出，「記者必須要能夠自由的報導以色列和加薩的衝突」。目前以色列警方尚未針對此事給出回應。

《路透社》攝影記者伊薩姆·阿卜杜拉遭砲彈擊中不幸殉職。（圖／美聯社）

以色列13日向黎巴嫩南部發動空襲，炮彈擊中了外媒的採訪團隊，造成《路透社》攝影記者伊薩姆·阿卜杜拉（Issam Abdallah）殉職，另外造成來自《路透社》、《半島電視台》和《法新社》的6名記者重傷。網傳畫面顯示，《路透社》的攝影機疑似遭砲彈擊中，畫面突然一片灰濛濛，還能聽到有女記者尖叫稱自己腳沒知覺了，現場一片混亂。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章