以巴衝突｜CNN：以色列猛攻加沙失人心　反猶太浪潮撕裂美國社會

10月7日，巴勒斯坦武裝組織哈馬斯對以色列南部發動襲擊，造成1,400人死亡，哈瑪斯並擄走了約230名以色列公民作為人質。對此，以色列政府對加沙發動大規模空襲，近日更發動地面攻勢，造成數千名巴勒斯坦人喪生，數百萬人流離失所。

以色列的作為已削弱海外大眾的同情之心，反而倒向聲援巴勒斯坦，並且開始對猶太人有反感。

美國許多猶太學校已停課

《CNN》一篇報道指出，反猶太浪潮不應僅僅被視為對中東再次陷入戰爭的連鎖反應，同時反映了美國和歐洲社會的撕裂，這些社會的穩定和民主已經受到壓力。

現在社交媒體上充斥著對猶太人的仇恨，美國許多猶太學校已停課、猶太教堂被封鎖。日前，康乃爾大學甚至有人揚言要殺光校內的猶太人，使得猶太裔學生人心惶惶。