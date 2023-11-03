以巴衝突｜CNN：以色列猛攻加沙失人心　反猶太浪潮撕裂美國社會

10月7日，巴勒斯坦武裝組織哈馬斯對以色列南部發動襲擊，造成1,400人死亡，哈瑪斯並擄走了約230名以色列公民作為人質。對此，以色列政府對加沙發動大規模空襲，近日更發動地面攻勢，造成數千名巴勒斯坦人喪生，數百萬人流離失所。
以色列的作為已削弱海外大眾的同情之心，反而倒向聲援巴勒斯坦，並且開始對猶太人有反感。
美國許多猶太學校已停課
《CNN》一篇報道指出，反猶太浪潮不應僅僅被視為對中東再次陷入戰爭的連鎖反應，同時反映了美國和歐洲社會的撕裂，這些社會的穩定和民主已經受到壓力。
現在社交媒體上充斥著對猶太人的仇恨，美國許多猶太學校已停課、猶太教堂被封鎖。日前，康乃爾大學甚至有人揚言要殺光校內的猶太人，使得猶太裔學生人心惶惶。
「達吉斯坦沒有兒童殺手的容身之地」
巴黎的多處公寓也被人噴上「大衛之星」的猶太人符號，令當地居民感到相當害怕，甚至取下身上的猶太配飾，低調過日。29日，在俄羅斯達吉斯坦地區，當一架來自以色列的航班降落時，一群人衝進機場大喊「達吉斯坦沒有兒童殺手的容身之地」。
《CNN》稱，學術研究表明，反猶太主義往往在以巴衝突的危機時刻激增，為美國社會其中一股潛在勢力，只需要某個事件的刺激即可爆發。社交媒體上的惡性互動和大量不實資訊使問題變得更糟，雙方將官方行為與無辜平民劃上等號。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章