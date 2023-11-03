熱門搜尋:
雙11 moon tang 叱咤2023 The Beatles 岩布仙尼 SOGO Thankful Week 2023 姜濤 取消黑碼 MIRROR 冰上火花 以巴衝突 流感 施政報告2023 交通津貼 大閘蟹2023 政府工 新股IPO NOVO LAND 網上熱話 APEC 鍾培生 香港夜繽紛 福島核污水 好去處 C觀點 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 深圳好去處
Ad Block Ad Block
返回
國際
2023-11-03 11:45:54

以巴衝突｜CNN：以色列猛攻加沙失人心　反猶太浪潮撕裂美國社會

分享：

以巴衝突｜CNN：以色列猛攻加沙失人心　反猶太浪潮撕裂美國社會

10月7日，巴勒斯坦武裝組織哈馬斯對以色列南部發動襲擊，造成1,400人死亡，哈瑪斯並擄走了約230名以色列公民作為人質。對此，以色列政府對加沙發動大規模空襲，近日更發動地面攻勢，造成數千名巴勒斯坦人喪生，數百萬人流離失所。

以色列的作為已削弱海外大眾的同情之心，反而倒向聲援巴勒斯坦，並且開始對猶太人有反感。

美國許多猶太學校已停課

《CNN》一篇報道指出，反猶太浪潮不應僅僅被視為對中東再次陷入戰爭的連鎖反應，同時反映了美國和歐洲社會的撕裂，這些社會的穩定和民主已經受到壓力。

現在社交媒體上充斥著對猶太人的仇恨，美國許多猶太學校已停課、猶太教堂被封鎖。日前，康乃爾大學甚至有人揚言要殺光校內的猶太人，使得猶太裔學生人心惶惶。

「達吉斯坦沒有兒童殺手的容身之地」

巴黎的多處公寓也被人噴上「大衛之星」的猶太人符號，令當地居民感到相當害怕，甚至取下身上的猶太配飾，低調過日。29日，在俄羅斯達吉斯坦地區，當一架來自以色列的航班降落時，一群人衝進機場大喊「達吉斯坦沒有兒童殺手的容身之地」。

《CNN》稱，學術研究表明，反猶太主義往往在以巴衝突的危機時刻激增，為美國社會其中一股潛在勢力，只需要某個事件的刺激即可爆發。社交媒體上的惡性互動和大量不實資訊使問題變得更糟，雙方將官方行為與無辜平民劃上等號。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

加沙 加沙 加沙 加沙 加沙 加沙 加沙 加沙
Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受