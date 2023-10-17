以巴衝突｜FBI局長警告近日威脅數量增加　憂恐怖分子模仿哈馬斯攻擊美國

美國聯邦調查局（FBI）局長發出警告，指出針對美國的恐怖威脅數量不斷增加，而最大的擔憂是潛在的恐怖份子可能模仿哈馬斯在美國境內發動襲擊。56歲的FBI局長雷伊 (Christopher Wray) 14日在聖地亞哥舉行的國際警察局長協會年會上發表談話，提醒執法部門對以巴衝突的連鎖反應應格外提高警覺。

美國國務院稱至少29名美國人死亡

他說：「在這種嚴峻的環境下，毫無疑問，我們看到報告的威脅有所增加，我們必須保持警惕，特別是對於那些可能從最近發生的事件中獲得靈感而實施暴力的單獨犯」。雷伊發出警告的前一天，哈馬斯前領導人馬夏艾（Khaled Meshaal）將10月13日定為「聖戰日」。雷伊並沒有透露該局可能正在努力應對的任何具體的國內威脅，只是發出了廣泛的警告。他還懇求執法官員保持情報共享和合作。哈馬斯被美國和大多數西方國家認定為恐怖組織，10月7日對以色列發動致命攻擊，引發了戰爭。據地方當局稱，迄今為止，已有1,300多名以色列人和2,400名巴勒斯坦人在衝突中喪生。

據美國國務院稱，至少29名美國人死亡，15人下落不明，其中至少有一些是哈馬斯的人質。而以色列也對哈馬斯統治的加薩走廊進行了毫不留情的轟炸，並呼籲居住在當地的數十萬巴勒斯坦人撤離該地區，因為以色列正在準備進行地面戰。伊朗警告說，如果以色列對加薩發動地面入侵，寑朗不排除會進行干預，而美國官員則試圖阻止黎巴嫩的真主黨介入戰爭。

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