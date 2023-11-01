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國際
2023-11-01 12:08:51

以巴衝突｜FBI憂美國面臨自IS崛起後最大本土恐襲威脅

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美國聯邦調查局局長雷伊。(資料圖片)

美國聯邦調查局局長雷伊。(資料圖片)

美國聯邦調查局(FBI)局長雷伊(Christopher Wray)周二(31)警告，巴勒斯坦武裝組織哈馬斯突襲以色列導致雙方爆發新一輪衝突事件，將激發自伊斯蘭國(IS)10年前崛起以來對美國最嚴重的恐襲威脅。

雷伊在參議院國土安全與政府事務委員會聽證會上表示，自10月上旬爆發以巴衝突以來，多個外國恐怖組織呼籲對美國和西方國家發動攻擊，提高了美國本土極端暴力襲擊的威脅。

FBI局長：現在應是擔心的時刻

雷伊說：「我們評估哈馬斯及其盟友的行動將起鼓動作用，這是我們自IS幾年前建立所謂『哈里發國』(Caliphate)以來從未見過的情況。」他警告：「現在(應是)擔心的時刻，我們正處於危險時期。現在不是恐慌的時候，而是警戒的時候。」

雷伊強調，執法部門「不能、也不會低估哈馬斯或其他外國恐怖組織可能利用目前的衝突，在我們土地上發動攻擊的可能性」，「我們最迫切擔憂暴力極端分子，無論是個人還是小團體，都會從這些中東事件中汲取靈感，然後對美國人的日常生活發動攻擊。這不僅包括受外國恐怖組織啟發的本土暴力極端分子，還包括針對猶太或穆斯林社群的國內暴力極端分子」。

以巴衝突圖輯：

加沙最大的賈巴利亞難民營周二遭受以軍空襲後，民眾仍留在破爛建築內。(美聯社) 加沙最大的賈巴利亞難民營周二遭受以軍空襲，死傷慘重。(美聯社) 加沙最大的賈巴利亞難民營周二遭受以軍空襲，現場頽坦敗瓦。(美聯社) 加沙最大的賈巴利亞難民營周二遭受以軍空襲，遺體埋在瓦礫堆。(美聯社) 加沙最大的賈巴利亞難民營周二遭受以軍空襲。(美聯社) 加沙最大的賈巴利亞難民營周二遭受以軍空襲。(美聯社) 加沙最大的賈巴利亞難民營周二遭受以軍空襲，現場頽坦敗瓦。(美聯社) 加沙最大的賈巴利亞難民營周二遭受以軍空襲，民眾搜索瓦礫中受困的人。(美聯社) 加沙最大的賈巴利亞難民營周二遭受以軍空襲，民眾抱走一具兒童遺體。(美聯社) 加沙最大的賈巴利亞難民營周二遭受以軍空襲，留下巨大深坑。(美聯社) 加沙中部的Nusseirat難民營周二亦受以軍轟炸，一名抱著死去的孩子痛哭。(美聯社) 巴勒斯坦人棲身於加沙汗尤尼斯的聯合國難民營。(美聯社) 以軍周二對加沙北部發動空襲。(美聯社) 加沙最大的賈巴利亞難民營周二遭受以軍空襲，民眾在瓦礫堆發現遺體。(美聯社)

FBI暫未追蹤到恐襲威脅情報

雷伊提到上周在侯斯頓有一名正在研究如何製造炸彈的男子被逮捕，他在網上發布有關「殺害猶太人」的訊息，伊利諾州則有一名6歲穆斯林男童被房東殺害，目前正朝仇恨犯罪方向調查，「中東的戰火延燒，導致在美國攻擊美國人的威脅升至與以往截然不同的程度」。

雷伊表示，阿爾蓋達、IS和黎巴嫩真主黨都曾呼籲攻擊美國利益，但FBI「目前並未追蹤到來自外國恐怖組織迫在眉睫的可信威脅」，然而美國猶太社群面臨的威脅卻「在某種程度上達到歷史新高」，「現實是，猶太社群幾乎是所有恐怖組織的特定目標」，猶太人僅佔美國人口的2.4%，但約有60%的宗教仇恨罪案與猶太人有關。

此外，雷伊指，獲伊朗支持的民兵團體對美國海外軍事基地的攻擊次數在10月增加，如果以巴衝突擴大，伊朗和黑客等對美國的網絡攻擊將很可能增加。

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