以巴衝突｜FBI憂美國面臨自IS崛起後最大本土恐襲威脅

美國聯邦調查局(FBI)局長雷伊(Christopher Wray)周二(31日)警告，巴勒斯坦武裝組織哈馬斯突襲以色列導致雙方爆發新一輪衝突事件，將激發自伊斯蘭國(IS)近10年前崛起以來對美國最嚴重的恐襲威脅。

雷伊在參議院國土安全與政府事務委員會聽證會上表示，自10月上旬爆發以巴衝突以來，多個外國恐怖組織呼籲對美國和西方國家發動攻擊，提高了美國本土極端暴力襲擊的威脅。

FBI局長：現在應是擔心的時刻

雷伊說：「我們評估哈馬斯及其盟友的行動將起鼓動作用，這是我們自IS幾年前建立所謂『哈里發國』(Caliphate)以來從未見過的情況。」他警告：「現在(應是)擔心的時刻，我們正處於危險時期。現在不是恐慌的時候，而是警戒的時候。」

雷伊強調，執法部門「不能、也不會低估哈馬斯或其他外國恐怖組織可能利用目前的衝突，在我們土地上發動攻擊的可能性」，「我們最迫切擔憂暴力極端分子，無論是個人還是小團體，都會從這些中東事件中汲取靈感，然後對美國人的日常生活發動攻擊。這不僅包括受外國恐怖組織啟發的本土暴力極端分子，還包括針對猶太或穆斯林社群的國內暴力極端分子」。