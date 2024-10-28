以為門前有貓屎　CCTV驚揭怪漢除褲大解加篤尿(有片)

美國肯塔基州日前一名屋主察覺，早前發現家門口前有一坨疑似貓糞，不以為意清理掉，詎料翻看CCTV驚揭，竟然是一個赤腳男子在其家門前大解。警方表示，疑犯還囂張把犯案影片上載網上。
綜合報道，事發於上月初，居路易斯維爾(Louisville)一名不願透露身分的屋主表示，在家門前發現排泄物，以為是野貓的糞便，詎料查看門口監視錄影片段後，發現竟然是一位赤腳的紅衣男子所為。網上影片顯示，男子不疾不徐的來到大門前觀察，其後跑回路上，隨即又折返，一除褲就在幾秒間排便，接著又在地墊上撒了泡尿，之後離開。
警方：疑犯還將犯案影片上傳網上
發生這宗荒謬事件，屋主抱怨：「根本不認識這老兄，他不只屙屎，還屙尿在門口的地墊上」。但屋主亦感到不幸之中大幸，就是怪男沒有暴力行為或侵入屋內，只是所做的事讓人感到不安和困擾。警方其後證實，那一星期間接獲3宗有關門前有被人留下排泄物事件，疑犯還將犯案影片傳到論壇Reddit和社交平台Instagram。據指，警方至今仍未有人被捕。
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