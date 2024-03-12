以為陌生人闖入男子開槍自保　下秒發現射殺母親情緒崩潰

約翰遜是一名大學前橄欖球員，7日早上7點半左右，他和女友待在聖路易斯郊區的家中，突然聽到後門有人進入的聲音，約翰遜誤以為對方是入侵者，於是便開槍攻擊，不料卻驚訝地發現，來者竟然是自己的媽媽，56歲的莫妮卡（Monica）。

美國密蘇里州（State of Missouri）日前發生一起家庭悲劇，25歲的男子傑倫·約翰遜（Jaylen Johnson），以為後門有陌生人闖入，於是便朝對方開槍自保，沒想到下秒卻發現，自己槍殺的對象竟然是自己的母親。

早上突然聽到後門有人進入

約翰遜是一名大學前橄欖球員，7日早上7點半左右，他和女友待在聖路易斯郊區的家中，突然聽到後門有人進入的聲音，約翰遜誤以為對方是入侵者，於是便開槍攻擊，不料卻驚訝地發現，來者竟然是自己的媽媽，56歲的莫妮卡（Monica）。

雖然約翰遜和女友事後馬上報警，並對莫妮卡實施急救，但她最終仍於家中死亡，而約翰遜則被檢方指控犯下過失殺人罪和武裝犯罪，保釋金10萬美元（約314萬元新台幣），目前正被關押在聖路易斯縣監獄。

先前曾遭持槍搶劫才在家放槍自保

約翰遜的辯護律師威廉·戈爾茨坦（William Goldstein），是約翰遜一家的老相識，他指出，約翰遜深愛她的媽媽，因為先前曾遭人持槍搶劫，所以才會在家中放了一把槍以求自保，卻沒想過會誤殺母親，意外發生後，他顯得心煩意亂，不斷地哭泣。

據警方消息，約翰遜曾是大學橄欖球隊的一員，有正當工作，沒有犯罪紀錄，戈爾茨坦在事件隔日在法庭上代表約翰遜發言，他表示「約翰遜是一個有著光明未來的人，我很了解莫妮卡，她是最希望兒子能夠站起來並過上美好生活的人，所以我希望能為約翰遜爭取保釋。」