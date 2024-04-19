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國際
2024-04-19 14:23:17

以色列伊朗衝突｜伊朗防空系統擊落無人機 美方事前接獲以方通知(更新)

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美媒美國廣播公司引述一名美國官員指，以色列對伊朗一處目標實施了導彈襲擊（影片截圖）

美媒美國廣播公司引述一名美國官員指，以色列對伊朗一處目標實施了導彈襲擊（影片截圖）

以巴衝突影響下，伊朗和以色列關係近日轉趨緊張。美媒於當地周四（19日）引述一名美國官員指，以色列對伊朗一處目標實施了導彈襲擊，目標不是核設施，惟未能證實敘利亞、伊拉克是否受襲。美方不支持以色列的回應，以方事前有向華盛頓通報，而美國並未參與襲擊。

美官員：以導彈擊中伊朗一處目標

伊朗傳媒報道，中部城市伊斯法罕國際機場和一個軍事基地附近傳出三次爆炸聲，防空系統啟動應對。伊朗官員指擊落多架發動襲擊的無人機，並否認受到導彈襲擊，指爆炸是防空系統成功攔截，伊斯法罕所有軍事和核設施都安全，地面沒有發生爆炸。

伊朗傳媒指目標疑為空軍基地，伊朗發射防空導彈攔截，中部城市伊斯法罕國際機場和謝卡里空軍基地附近傳出爆炸聲，伊朗航空部門宣布暫時停飛德黑蘭、伊斯法罕機場的航班。

傳伊拉克敘利亞有爆炸聲

以色列傳媒此前報道，伊朗伊斯法罕省、伊拉克巴格達省和巴比倫省、敘利亞南部蘇韋達省今天凌晨傳出爆炸聲，情況暫時未明。

伊朗周日（14日）凌晨對以色列發動大規模導彈和無人機襲擊，報復以色列本月1日襲擊伊朗駐敘利亞大使館，九成九的導彈和無人機被攔截，以方已多次表明將反擊伊朗。

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