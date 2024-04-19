以色列伊朗衝突｜伊朗防空系統擊落無人機 美方事前接獲以方通知(更新)

以巴衝突影響下，伊朗和以色列關係近日轉趨緊張。美媒於當地周四（19日）引述一名美國官員指，以色列對伊朗一處目標實施了導彈襲擊，目標不是核設施，惟未能證實敘利亞、伊拉克是否受襲。美方不支持以色列的回應，以方事前有向華盛頓通報，而美國並未參與襲擊。

美官員：以導彈擊中伊朗一處目標

伊朗傳媒報道，中部城市伊斯法罕國際機場和一個軍事基地附近傳出三次爆炸聲，防空系統啟動應對。伊朗官員指擊落多架發動襲擊的無人機，並否認受到導彈襲擊，指爆炸是防空系統成功攔截，伊斯法罕所有軍事和核設施都安全，地面沒有發生爆炸。