以色列伊朗衝突｜伊朗：未有證據顯示受襲與以色列有關　衛星圖片見雷達站遭破壞

以色列對伊朗發動反擊後，伊朗聲稱未有證據顯示境內受襲的事件與以色列有關，形容有關武器比起無人機如小孩玩具。最新的衛星圖片顯示，在伊斯法罕機場附近一個雷達站遭到破壞，而軍事基地未有明顯損壞。
有以色列傳媒指，以色列空軍戰機在反擊中向伊朗中部的伊斯法罕發射3枚導彈，初步評估，已摧毀了當地一個雷達站。美國霍士新聞引述軍事消息指，襲擊的目標是伊斯法罕一個軍事基地，並非位於該市以北約100公里的核設施，並指以色列擊中攻擊的目標，有一個主要目標更被多次擊中，反映伊朗的俄製防空系統未能有效攔截導彈攻擊。以色列未有回應事件。美國國務卿布林肯拒絕回應華盛頓事前是否知悉，只重申美國沒有參與，會繼續努力緩和局勢。
伊朗警告以色列報復將採取最大規模行動回應
伊朗中部伊斯法罕省靠近伊斯法罕國際機場和空軍基地昨日發生爆炸，防空系統啟動攔截目標，目標可能是無人機。伊朗外長阿卜杜拉希揚接受美國傳媒訪問時表示，無人機從伊朗境內起飛，飛行了數百米後被擊落，形容有關武器比起無人機，更似小孩的玩具。阿卜杜拉希揚又指，德黑蘭正調查昨日凌晨境內受襲的事件，指傳媒的報道不準確，未有證據顯示與以色列有關，但警告如果以色列報復、採取損害伊朗利益的行動，德黑蘭下一步將會採取即時及最大規模的行動回應，如果以方沒有這樣做，事件就宣告結束。