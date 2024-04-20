以色列伊朗衝突｜伊朗：未有證據顯示受襲與以色列有關　衛星圖片見雷達站遭破壞

以色列對伊朗發動反擊後，伊朗聲稱未有證據顯示境內受襲的事件與以色列有關，形容有關武器比起無人機如小孩玩具。最新的衛星圖片顯示，在伊斯法罕機場附近一個雷達站遭到破壞，而軍事基地未有明顯損壞。

有以色列傳媒指，以色列空軍戰機在反擊中向伊朗中部的伊斯法罕發射3枚導彈，初步評估，已摧毀了當地一個雷達站。美國霍士新聞引述軍事消息指，襲擊的目標是伊斯法罕一個軍事基地，並非位於該市以北約100公里的核設施，並指以色列擊中攻擊的目標，有一個主要目標更被多次擊中，反映伊朗的俄製防空系統未能有效攔截導彈攻擊。以色列未有回應事件。美國國務卿布林肯拒絕回應華盛頓事前是否知悉，只重申美國沒有參與，會繼續努力緩和局勢。