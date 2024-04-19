以色列伊朗衝突｜美官員：以色列導彈擊中伊朗境內一處目標(有片)

以巴衝突影響下，伊朗和以色列關係近日轉趨緊張。美媒美國廣播公司於當地周四（19日）引述一名美國官員指，以色列對伊朗一處目標實施了導彈襲擊，惟未能證實敘利亞、伊拉克是否受襲。伊朗傳媒指目標疑為空軍基地，伊朗發射防空導彈攔截，中部城市伊斯法罕國際機場和謝卡里空軍基地附近傳出爆炸聲，伊朗航空部門宣布暫時停飛德黑蘭、伊斯法罕機場的航班。

傳伊拉克敘利亞有爆炸聲

以色列傳媒此前報道，伊朗伊斯法罕省、伊拉克巴格達省和巴比倫省、敘利亞南部蘇韋達省今天凌晨傳出爆炸聲，情況暫時未明。