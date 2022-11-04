以色列內塔尼亞胡陣營贏得國會多數議席

以色列國會大選的點票接近尾聲，看守總理拉皮德承認落敗，與前總理內塔利亞胡(Benjamin Netanyahu)通電話，祝賀對方領導的右翼利庫德集團贏取多數議席，內塔利亞胡將會再次上台。利庫德集團聲稱，會對巴勒斯坦人採取更嚴厲手段，可能令以巴局勢更趨緊張。

以色列中央選舉委員會基本完成全部點票工作，包括點算特殊選票。特殊選票是指來自軍人、外交官員及囚犯等群體的選票，採取嚴格的「雙信封制」，今次選舉約有60萬張這類選票。中央選委會公布最終的國會議席分配，內塔尼亞胡領導的右翼聯盟在120個議席中，獲得64席；而拉皮德陣營只有51席。選委會將於下星期三(9日)，正式公布選舉的最終結果。