以色列哈雷迪派猶太人反徵兵　20萬人上街封鎖耶路撒冷

《以色列時報》報道，約20萬名「嚴格正統派/哈雷迪派」（ultra-Orthodox/Haredi）猶太男性於當地時間30日下午封鎖耶路撒冷入口，舉行抗議軍事徵兵的示威活動。這場被稱為「祈禱集會」的抗議活動，被外界視為以色列「哈雷迪派」社群中各個教派與分支罕見的團結展現——這些團體平時彼此往來不多。此次集會也被認為是近年來該社群規模最大、最具影響力的一次集體動員。 據報道，這場示威最終演變為示威者襲擊記者，並與警方發生衝突的混亂場面，一名20歲男子更從一棟未完工的高樓墮下身亡。

墮樓事件發生後，集會組織者宣布活動結束，呼籲參與者安全散去，但仍有十多名年輕人滯留在建築物頂部。據了解，這些人被指示不要嘗試返回地面，直到救援部隊到達將他們安全帶下。 20歲男子從高樓墮下身亡 這次抗議活動是針對近幾個月來以色列當局針對「哈雷迪派」逃避兵役者的嚴厲打擊而組織的。當局已逮捕超過870名「哈雷迪派」男性，但這僅佔被宣布為逃避兵役者的6975人中的7%。 自2023年6月《安全服務法》中給予「哈雷迪派」猶太教學生全面免服兵役的條款到期後，徵兵問題成為以色列社會的爭議焦點。

儘管以色列高等法院隨後裁定政府有義務開始徵召這些學生，但實際上很少有猶太教學生入伍。政府也尚未通過規範「哈雷迪派」徵兵的法律，擔心這樣做會導致聯合政府崩潰，因為沙斯黨（Shas）和聯合妥拉猶太教黨（United Torah Judaism）這兩個「哈雷迪派」國會政黨強烈反對。

Tens of thousands of ultra-Orthodox Jewish protesters streamed to Jerusalem demonstrating against efforts to conscript seminary students into Israel's armed forces https://t.co/mB5i8W3OiO pic.twitter.com/iN3i4OOv9O — Reuters (@Reuters) October 30, 2025